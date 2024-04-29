Мигранты убили шведа на глазах его 12-летнего сына - тысячи стокгольмцев потребовали массовой депортации приезжих

Шведы забыли о политкорректности и организовали масштабный антимиграционный протест.
В подземном переходе в центре пригорода Стокгольма Скерхольмена мигрант выстрелил в 39-летнего местного жителя. Михаэль Яницки вместе с сыном ехали на велосипедах в бассейн. Члены молодёжной банды "докопались" до велосипедистов, а когда мужчина попытался оказать сопротивление, один из мигрантов пустил в ход оружие.
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Шведа убили на глазах его ребёнка, и этот безумный с точки зрения нормального человека акт насилия возмутил даже инертных и политкорректных жителей страны.
Т.к. история вызвала широкий резонанс, на место преступления, где организовали стихийный мемориал, пришлось ехать премьер-министру Швеции. Ульф Кристенссон подчеркнул, что «мы как общество не должны мириться с таким бесчеловечным, звериным отношением».
Однако шведам его реакция, что называется, "не зашла". Во-первых, премьер-министр старался не упоминать этническую принадлежность преступников, и это не понравилось местному населению, которое уже устало от проделок приезжих. Во-вторых, шведы понимают, что даже возмущение случившимся никак не изменит миграционную политику. Более того, власти стараются и дальше придерживаться принципа политкорректности, ущемляя при этом коренное население.
Так, премьер-министр даже не поздравил христиан с наступившей Пасхой, а вот мусульмане дождались от Кристенссона теплых слов по окончанию Рамадана. Такое подчёркнутое неравное отношение к религии коренного народа страны вызывает у шведов отчаянное недоумение. Как они докатились до подобной жизни?
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Тысячи шведов потребовали от правительства начать депортировать мигрантов, которые объединяются в банды и терроризируют людей.
Особенно, как пишут СМИ, процветают группировки, состоящие из выходцев из исламских стран.
Убийство Яницки - третье за последние 1, 5 месяца. А вообще, по статистике в Стокгольме, где проживает около миллиона жителей, происходит в 30 раз больше убийств с применением огнестрельного оружия, чем в том же Лондоне, где живёт 9 миллионов человек. Если верить СМИ, в Швеции почти 35% населения - иностранцы. Из 10,5 млн населения страны более 850 тысяч являются выходцами из Азии ( в основном, сирийцы), более 250 тысяч -приезжие из Африки. Огромное количество мигрантов провоцирует рост анклавов, где живут только мусульмане. Из них же формируются этнические банды, в которых много подростков. Несовершеннолетние не получают серьезного наказания за свои преступления, поэтому их охотно вербуют в банды, которые кошмарят местное население.
"Всего четыре-пять десятилетий назад Швеция была одной из самых безопасных стран мира с этнически однородным населением", — пишет один из комментаторов под обсуждением поста об очередном убийстве. Люди обвиняют правительство в слабости и лицемерии. Ведь тот же премьер-министр — представитель умеренно правых сил, которые в 2022 году сменили у власти леволибералов, критиковал своих предшественников за то, что те пустили миграционную сферу на самотёк и допустили в страну наплыв иностранцев. Перед выборами Кристерссон и его коллеги обещали навести порядок в этой области, но как часто это бывает сразу же забыли свои посулы.
Кстати, по сообщениям в СМИ, после недавнего преступления не было произведено ни одного ареста.
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Ненависть по национальному признаку стимулируется и разрастается. Это говорит о том, что ресурсов на всех не хватает.
А в данном случае повторяется ситуация как с евреями было. Сначала евреев запусками в Европу, потому что в Палестине и на Ближнем Востоке европейцы воевали за ресурсы с мусульманами. А потом, когда европейцев из Палестины выбили, оные европейцы возненавидели евреев в Европе. И в конце концов дошло до сожжения людей в концлагерях.
Любые межнациональные конфликты - это индикатор скорого кризиса. Так было всегда и везде. Когда разваливался СССР, по стране прокатились межнациональные кризисы. Византия развалилась - и тоже были межнациональные кризисы. Про Веймарскую Германию можно не вспоминать.
А вот в США межнациональные конфликты подавляют. Это не значит, что там нет межнациональных распрей, это значит, что ресурсов пока на всех хватает. Хотя и там уже прозвенели тревожные звоночки.
Просто иммигранты очень выгодны для бизнеса. Поэтому что в Швеции, что в РФ с чурками, что в Америке с неграми и мексиканцами, что в Европе с арабами - ситуация одинаковая. Просто потому что капитализм, и привлекая в страну дешёвую рабочую силу, ты знатно экономишь, плюс скорее всего нанимаешь этих людей неофициально, а значит не платишь за них налоги и не несёшь никакой ответственности по закону.. И пока твой конкурент, нанимает местных Йоханов за 3000 евро в месяц, у меня пять Али-ба-бабу будут ишачить за 1000.. и мои издержки на ведение бизнеса. будут меньше чем у конкурентов. В объёмах больших строек, или массовости персонала на непопулярных должностях, экономия даёт миллионы долларов. С этих миллионов долларов, можно и поделиться с чиновниками, которые регламентирую эмиграционную политику, чтоб они в СМИ надували щёки, брали дела на карандаш, обещали разобраться с плохими иммигрантами итд.. Но, по факту, всё бы работало и чиновники бы изо всех сил, старались сделать так, чтоб всяких "понаехало" было как можно больше.. Там ещё с программ пособий и адаптации поворовать можно, за народный счёт, и 3\4 приехавших чурок - мы пристроим в бизнес, и они начнут незамедлительно приносить всем причастным необлагаемую налогами прибыль.. ну а то что остальные иммигранты, от безделья и безденежья, начнут сбиваться в стайки и шакалить местных жителей, то это уже проблемы местных жителей.
Ничего лично - просто бизнес. Люди которые получают прибыль с мигрантов - не живут с ними в одном районе, не ходят с ними в одни магазины, их дети не учатся с детьми иммигрантов в одной школе.. они не соприкасаются в бытовой жизни. Потому что капитализм - это кастовая система, и если ты рабочий, служащий, в общем обычный человек, считающий себя средним классом.. ты заблуждаешься.. ты, для людей, которые действительно зарабатывают и понимают что такое капитал - просто пыль из под ковра, очередной гномик, на нытьё которого внимания обращать никто не будет.
Так устроен этот мир. Увы.
И что страшнее?