Мигранты убили шведа на глазах его 12-летнего сына - тысячи стокгольмцев потребовали массовой депортации приезжих

Убийство Яницки - третье за последние 1, 5 месяца. А вообще, по статистике в Стокгольме, где проживает около миллиона жителей, происходит в 30 раз больше убийств с применением огнестрельного оружия, чем в том же Лондоне, где живёт 9 миллионов человек. Если верить СМИ, в Швеции почти 35% населения - иностранцы. Из 10,5 млн населения страны более 850 тысяч являются выходцами из Азии ( в основном, сирийцы), более 250 тысяч -приезжие из Африки. Огромное количество мигрантов провоцирует рост анклавов, где живут только мусульмане. Из них же формируются этнические банды, в которых много подростков. Несовершеннолетние не получают серьезного наказания за свои преступления, поэтому их охотно вербуют в банды, которые кошмарят местное население.

"Всего четыре-пять десятилетий назад Швеция была одной из самых безопасных стран мира с этнически однородным населением", — пишет один из комментаторов под обсуждением поста об очередном убийстве. Люди обвиняют правительство в слабости и лицемерии. Ведь тот же премьер-министр — представитель умеренно правых сил, которые в 2022 году сменили у власти леволибералов, критиковал своих предшественников за то, что те пустили миграционную сферу на самотёк и допустили в страну наплыв иностранцев. Перед выборами Кристерссон и его коллеги обещали навести порядок в этой области, но как часто это бывает сразу же забыли свои посулы.

Кстати, по сообщениям в СМИ, после недавнего преступления не было произведено ни одного ареста.