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Мигранты убили шведа на глазах его 12-летнего сына - тысячи стокгольмцев потребовали массовой депортации приезжих

Мигранты убили шведа на глазах его 12-летнего сына - тысячи стокгольмцев потребовали массовой депортации приезжих

Автор:
29 апреля 2024 10:30
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Стокгольм   Швеция   мигранты   миграционная политика   митинг   убийство   
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Шведы забыли о политкорректности и организовали масштабный антимиграционный протест.

В подземном переходе в центре пригорода Стокгольма Скерхольмена мигрант выстрелил в 39-летнего местного жителя. Михаэль Яницки вместе с сыном ехали на велосипедах в бассейн. Члены молодёжной банды "докопались" до велосипедистов, а когда мужчина попытался оказать сопротивление, один из мигрантов пустил в ход оружие.


Шведа убили на глазах его ребёнка, и этот безумный с точки зрения нормального человека акт насилия возмутил даже инертных и политкорректных жителей страны.


Т.к. история вызвала широкий резонанс, на место преступления, где организовали стихийный мемориал, пришлось ехать премьер-министру Швеции. Ульф Кристенссон подчеркнул, что «мы как общество не должны мириться с таким бесчеловечным, звериным отношением».




Однако шведам его реакция, что называется, "не зашла". Во-первых, премьер-министр старался не упоминать этническую принадлежность преступников, и это не понравилось местному населению, которое уже устало от проделок приезжих. Во-вторых, шведы понимают, что даже возмущение случившимся никак не изменит миграционную политику. Более того, власти стараются и дальше придерживаться принципа политкорректности, ущемляя при этом коренное население.


Так, премьер-министр даже не поздравил христиан с наступившей Пасхой, а вот мусульмане дождались от Кристенссона теплых слов по окончанию Рамадана. Такое подчёркнутое неравное отношение к религии коренного народа страны вызывает у шведов отчаянное недоумение. Как они докатились до подобной жизни?


Тысячи шведов потребовали от правительства начать депортировать мигрантов, которые объединяются в банды и терроризируют людей.


Особенно, как пишут СМИ, процветают группировки, состоящие из выходцев из исламских стран.


Убийство Яницки - третье за последние 1, 5 месяца. А вообще, по статистике в Стокгольме, где проживает около миллиона жителей, происходит в 30 раз больше убийств с применением огнестрельного оружия, чем в том же Лондоне, где живёт 9 миллионов человек. Если верить СМИ, в Швеции почти 35% населения - иностранцы. Из 10,5 млн населения страны более 850 тысяч являются выходцами из Азии ( в основном, сирийцы), более 250 тысяч -приезжие из Африки. Огромное количество мигрантов провоцирует рост анклавов, где живут только мусульмане. Из них же формируются этнические банды, в которых много подростков. Несовершеннолетние не получают серьезного наказания за свои преступления, поэтому их охотно вербуют в банды, которые кошмарят местное население.


"Всего четыре-пять десятилетий назад Швеция была одной из самых безопасных стран мира с этнически однородным населением", — пишет один из комментаторов под обсуждением поста об очередном убийстве. Люди обвиняют правительство в слабости и лицемерии. Ведь тот же премьер-министр — представитель умеренно правых сил, которые в 2022 году сменили у власти леволибералов, критиковал своих предшественников за то, что те пустили миграционную сферу на самотёк и допустили в страну наплыв иностранцев. Перед выборами Кристерссон и его коллеги обещали навести порядок в этой области, но как часто это бывает сразу же забыли свои посулы.


Кстати, по сообщениям в СМИ, после недавнего преступления не было произведено ни одного ареста.



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Метки: Видео   Стокгольм   Швеция   мигранты   миграционная политика   митинг   убийство   
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22  комментария
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2k
просто программист 2 часа назад
Да на@@ть, что там у шведов, почему Россию в кишлак превратили? Скоро то же самое будет такими темпами
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33k
Ashabad 21 минуту назад
Мир погружается в новое тёмное время.
Ненависть по национальному признаку стимулируется и разрастается. Это говорит о том, что ресурсов на всех не хватает.
А в данном случае повторяется ситуация как с евреями было. Сначала евреев запусками в Европу, потому что в Палестине и на Ближнем Востоке европейцы воевали за ресурсы с мусульманами. А потом, когда европейцев из Палестины выбили, оные европейцы возненавидели евреев в Европе. И в конце концов дошло до сожжения людей в концлагерях.
Любые межнациональные конфликты - это индикатор скорого кризиса. Так было всегда и везде. Когда разваливался СССР, по стране прокатились межнациональные кризисы. Византия развалилась - и тоже были межнациональные кризисы. Про Веймарскую Германию можно не вспоминать.
А вот в США межнациональные конфликты подавляют. Это не значит, что там нет межнациональных распрей, это значит, что ресурсов пока на всех хватает. Хотя и там уже прозвенели тревожные звоночки.
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12k
Фомич Полчаса назад
Лет 10-15 назад один из верхушки мусульманского мира прямо сказал "Через 30-40 лет мы захватим власть в Европе. Несогласных вырежем". Срок уже походит.
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14k
JawaRocker Полчаса назад
Хочу дожить до того времени, когда гейропейским обывателям с засратыми мозгами, коммунизм покажется раем...
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4k
Feathery 42 минуты назад
Кушайте! Не обляпайтесь! Сами допустили это у "себя дома"!
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782
Шурман 53 минуты назад
Да это кругом так , заселяются они обычно на окраине городов где цены на жилье доступные . У меня вот допустим от района отъехать в сторону северного вокзала так там былин в бронежилете ходить нужно и полиция толком там не появляется , только за последний год 8 ментов там убили .
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7k
Хачик Час назад
Старое, но в тему...
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79k
Viktor Час назад
Это только цветочки, ягодки будут впереди!
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5k
Василий Афиногенов Час назад
хотите как в Швеции?(С)
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5k
Горожанин Час назад
Во всем этом должен быть какой-то смысл, какая-то идея. И они, конечно же, есть. Сделать мусульман частью Запада - чтобы через них управлять всем исламским миром, а через это, через исламский фактор в качестве оружия, открыть фронты войн с Китаем и России. Но Запад просчитался. Они думали, что всё решают деньги и плюшки, которые легко подчинят представителей ислама западным хозяевам. Не сработало. Мусульмане решительного не хотят становиться ни европейцами, ни западниками в целом. Решительно не хотят кричать: Восток - це Европа! Запад посчитался, но где?))
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40k
АнтонПолднев Час назад
Ржу. Когда предвыборная компания была, был пост на Фишках про этого ныне премьер-министра. Народ в комментариях писал, что, мол, вот придёт к власти человек и погонит всю чернОту метлой. А я ещё тогда сказал, что нихрена не изменится. Что как только он займёт кабинет, будет он делать что велят, так же, как его предшественник. Вот всё в точности так и происходит
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7
homo cosmicus 2 часа назад
У нас принципиально иначе разве? Тоже полно макак, которые беспределят
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15k
Владимир 2 часа назад
Такая же херня только не в банды а в диаспоры криминальные
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2029 постов (2017 в горячем)

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