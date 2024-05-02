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Попытка повторить танец попугая

Попытка повторить танец попугая

Автор:
02 мая 2024 07:25
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Прикол   Юмор   животные   ожереловый попугай   пародия   попугай   птица   танец   
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Девушка мастерски повторила танец ожерелового попугая Крамера. Какие красивые и грациозные движения.

Хореография индийского кольчатого попугая (ожерелового попугая Крамера).

Песня в видео: Bobby Caldwell - What You Won't Do for Love

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Метки: Видео   Прикол   Юмор   животные   ожереловый попугай   пародия   попугай   птица   танец   
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2  комментария
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Горожанин 2 часа назад
Жалкая копия. Оригинал - бесподобен.
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Себастьян Перейра
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