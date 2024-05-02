Попытка повторить танец попугая

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Девушка мастерски повторила танец ожерелового попугая Крамера. Какие красивые и грациозные движения.
Хореография индийского кольчатого попугая (ожерелового попугая Крамера).
Песня в видео: Bobby Caldwell - What You Won't Do for Love
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