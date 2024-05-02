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Сообщество Без кота и жизнь не та 2335 постов • 514 подписчиков подписаться
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Очередная жертва домашнего Василия

Очередная жертва домашнего Василия

Автор:
02 мая 2024 12:37
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Прикол   Юмор   жертва   животные   забавно   кот   
1590
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У кого-то котики целыми днями только дрыхнут и кушают. И периодически посещают туалет с "тыгыдыками" по праздникам. А есть и настоящие дикие кошки! Для них хозяева — это... жертвы!

Кажется, что этот котофей хочет съесть девушке лицо, но она уже отточила реакцию и молниеносно парирует атаки пушистого хищника.


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Метки: Видео   Прикол   Юмор   жертва   животные   забавно   кот   
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5  комментариев
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28k
Sheir Час назад
У девушки роскошная реакция!
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Трям 3 минуты назад
майо канфу лучше чем тваё канфу! ))))
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41k
big_al 24 минуты назад
походу, кота надо звать 瓦西里,瓦西里
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IsTOPnik
  • Дата регистрации: 28.06.2015
  • 770 постов (719 в горячем)

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