Очередная жертва домашнего Василия

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У кого-то котики целыми днями только дрыхнут и кушают. И периодически посещают туалет с "тыгыдыками" по праздникам. А есть и настоящие дикие кошки! Для них хозяева — это... жертвы!
Кажется, что этот котофей хочет съесть девушке лицо, но она уже отточила реакцию и молниеносно парирует атаки пушистого хищника.
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