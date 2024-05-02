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Сообщество Без кота и жизнь не та 2334 поста • 514 подписчиков подписаться
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Котёнок уснул в миске

Котёнок уснул в миске

Автор:
02 мая 2024 07:50
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Прикол   животные   корм   кот   котёнок   сон   
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Котёнок решил совместить приятное с полезным. Питомец уснул в миске с кормом.

Когда ты маленький, нужно так много успеть сделать. Побегать, поиграть с друзьями, узнать что-нибудь интересное, поесть и, конечно же, поспать. Вот только дел иногда бывает так много, что приходится совмещать приятное с полезным, как котенок из этого видео.

Карапуз добросовестно выполнил первые три пункта своего распорядка дня, но немного устал к последним. А именно, к обеду и сну. Поэтому пушистик решил немного покушать свой полезный сухой корм и уснуть в мисочке.

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Метки: Видео   Прикол   животные   корм   кот   котёнок   сон   
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Forestdude
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