Котёнок уснул в миске

Когда ты маленький, нужно так много успеть сделать. Побегать, поиграть с друзьями, узнать что-нибудь интересное, поесть и, конечно же, поспать. Вот только дел иногда бывает так много, что приходится совмещать приятное с полезным, как котенок из этого видео.

Карапуз добросовестно выполнил первые три пункта своего распорядка дня, но немного устал к последним. А именно, к обеду и сну. Поэтому пушистик решил немного покушать свой полезный сухой корм и уснуть в мисочке.