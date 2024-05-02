Котёнок уснул в миске

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Котёнок решил совместить приятное с полезным. Питомец уснул в миске с кормом.
Когда ты маленький, нужно так много успеть сделать. Побегать, поиграть с друзьями, узнать что-нибудь интересное, поесть и, конечно же, поспать. Вот только дел иногда бывает так много, что приходится совмещать приятное с полезным, как котенок из этого видео.
Карапуз добросовестно выполнил первые три пункта своего распорядка дня, но немного устал к последним. А именно, к обеду и сну. Поэтому пушистик решил немного покушать свой полезный сухой корм и уснуть в мисочке.
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