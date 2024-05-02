Кошки, которых поймали с поличным

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Первая реакция кошек и котов, когда хозяева поймали их с поличным. Стоит только застать их на месте преступления, как питомцы сразу делают вид, что они тут ни при чем.
Пушистых преступников застали прямо на месте преступления.
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