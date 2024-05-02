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Сообщество Без кота и жизнь не та 2334 поста • 514 подписчиков подписаться
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Кошки, которых поймали с поличным

Кошки, которых поймали с поличным

Автор:
02 мая 2024 07:40
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Прикол   Реакция   животные   кот   кошка   
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Первая реакция кошек и котов, когда хозяева поймали их с поличным. Стоит только застать их на месте преступления, как питомцы сразу делают вид, что они тут ни при чем.

Пушистых преступников застали прямо на месте преступления. 

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Метки: Видео   Прикол   Реакция   животные   кот   кошка   
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Mexanik79 21 минуту назад
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Forestdude
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