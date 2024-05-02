FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 12777 постов • 1294 подписчика подписаться
Главная > Видео > Сообщество Кино
Радиоуправляемый лицехват со съёмок «Чужого»

Радиоуправляемый лицехват со съёмок «Чужого»

Автор:
02 мая 2024 07:35
Сообщество : Кино
Метки: Видео   Прикол   животные   ксеноморф   лицехват   чужой   
969
1
1

Режиссер Федерико Альварес показал радиоуправляемый лицехват, разработанный для съемок новой части «Чужого». Идеальная игрушка для домашних животных, обожающих охотиться.

Лицехват  —  это вторая стадия жизненного цикла пришельца ксеноморфа.  Единственная цель подвижного паукообразного существа - прикрепиться к лицу будущего существа-носителя, и через его рот передать эмбрион.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: Видео   Прикол   животные   ксеноморф   лицехват   чужой   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
Александр Ломовицкий Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Сергей 16 минут назад
Даже искусственный, вызывает ужас и отвращение.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Себастьян Перейра
  • 3187 постов (3072 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

979544



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Москве приезжие станцевали посреди дороги и поплатились
В Москве приезжие станцевали посреди дороги и поплатились
Мигранты убили шведа на глазах его 12-летнего сына - тысячи стокгольмцев потребовали массовой депортации приезжих
Мигранты убили шведа на глазах его 12-летнего сына - тысячи стокгольмцев потребовали...
Набирающие популярность в сообществах
Как на РУСИ называли аллергию?
Как на РУСИ называли аллергию?
Мемы из соцсетей. Свежак за 30 апреля
Мемы из соцсетей. Свежак за 30 апреля
Наши медики – опять первые в мире
Наши медики – опять первые в мире
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 1 мая

Лучшие демотиваторы
Похороны фокусника-иллюзиониста

Перейти в раздел
Популярные теги
#автомобили#аварии#животные#история#сарказм#трагедия#США#Жизнь
#автомир#ДТП#фото#драка#СУД#криминал#алкоголь#в мире
#машина#авто аварии#Прикол#кот#полиция#новости#Разное#несчастный случай
Наши медики – опять первые в мире Наши медики – опять первые в мире Пёс научился раскачиваться в кресле-качалке Пёс научился раскачиваться в кресле-качалке Помытая курочка растеряла всю свою красоту Помытая курочка растеряла всю свою красоту Собака удивила пользователей сети свои странным поведением Собака удивила пользователей сети свои странным поведением Пёс, который не ищет лёгких путей Пёс, который не ищет лёгких путей Пёс выбежал на футбольное поле и "пометил" территорию Пёс выбежал на футбольное поле и "пометил" территорию

На что жалуетесь?

Вернуться