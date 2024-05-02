Радиоуправляемый лицехват со съёмок «Чужого»

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Режиссер Федерико Альварес показал радиоуправляемый лицехват, разработанный для съемок новой части «Чужого». Идеальная игрушка для домашних животных, обожающих охотиться.
Лицехват — это вторая стадия жизненного цикла пришельца ксеноморфа. Единственная цель подвижного паукообразного существа - прикрепиться к лицу будущего существа-носителя, и через его рот передать эмбрион.
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