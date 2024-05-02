Мотоциклист влетел в машину полиции

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В Подмосковном Пушкине мотоциклист на большой скорости врезался в полицейскую машину, которая с сиреной и горящим проблесковым маяком выезжала с второстепенной дороги. 26-летний водитель мотоцикла оказался под автомобилем и скончался от тяжёлых травм.
ГУ МВД начало служебную проверку по факту случившегося. В случае доказательства вины сотрудника полиции он будет уволен и привлечен к ответственности.
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