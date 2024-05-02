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Мотоциклист влетел в машину полиции

Мотоциклист влетел в машину полиции

Автор:
02 мая 2024 13:00
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   мотоцикл   полиция   
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В Подмосковном Пушкине мотоциклист на большой скорости врезался в полицейскую машину, которая с сиреной и горящим проблесковым маяком выезжала с второстепенной дороги. 26-летний водитель мотоцикла оказался под автомобилем и скончался от тяжёлых травм.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   мотоцикл   полиция   
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4  комментария
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1k
Quantimus 21 минуту назад
Я не пойму вот зачем так быстро ездить в городе на мотоцикле?! Куда настолько спешить нужно?
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albedo 11 секунд назад
Ехал бы мотоциклист по ПДД - остался бы жив.
А так - судьба.
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Сергей 23 минуты назад
Разгон слышен со 2-й секунды.
Зато успел!
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1441 пост (1457 в горячем)

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