"Был бы трезвый, убился бы."

897
2
1
В Калининграде 31-летний мужчина управляя автомобилем Ситроен при выезде на улицу Шевченко не справился с управлением, несколько раз перевернулся и врезался в столб.
В отношении раненого водителя составили протокол «о направлении на медицинское освидетельствование на состояние опьянения». В том, что человек за рулём был пьян сомнений у сотрудников ГИБДД нет.
Источник:
Ссылки по теме:
- Завела чужую газель и задавила пешехода
- В столкновении двух самокатов пострадал ребёнок
- На полном ходу в разделительное ограждение
- Классическое ДТП с поворачивающим и обгоняющим
- Солярис превратился в блинчик после обрушения бетонной стены
Метки: Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили машина пьянь
Новости партнёров
реклама
Был бы трезвый, не попал бы в аварию.