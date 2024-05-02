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Был бы трезвый, убился бы

Был бы трезвый, убился бы

Автор:
02 мая 2024 12:35
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пьянь   
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В Калининграде 31-летний мужчина управляя автомобилем Ситроен при выезде на улицу Шевченко не справился с управлением, несколько раз перевернулся и врезался в столб.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пьянь   
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Бывалый Трус Час назад
"Был бы трезвый, убился бы."

Был бы трезвый, не попал бы в аварию.
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
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