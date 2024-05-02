В Казахстане нашли петроглифы бронзового века

По оценкам экспертов, петроглифы нарисовали больше 4 тысяч лет назад Однако, археологам нужно время и дополнительные исследования, чтобы определить точный возраст рисунков. Такая находка - редкость для Жамбылской области. Подобные наскальные рисунки находили и в других местах Казахстана: например, в урочищах Арпаозен, Койбагар, Сауыскандык, Ешикольмес и Танбалы-Тас. Наскальные рисунки также находили в горах Каратау на юге Казахстана: они, по оценкам археологов, появились в средневековье.