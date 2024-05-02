В Казахстане нашли петроглифы бронзового века

Группа волонтёров обнаружила наскальные петроглифы бронзового века в Казахстане. Важную находку сделали добровольцы республиканской экологической акции "Чистый Казахстан" в Жамбылской области.
Группа волонтёров экологической акции "Чистый Казахстан" обнаружила редкие наскальные петроглифы, которые относятся к бронзовому веку. Рисунки нашли примерно в 3,5 километрах от села Актогай в Жамбылской области, Казахстан, во время второй недели акции, посвященной благоустройству территории вокруг памятников истории и культуры. Высота этих древних рисунков достигает двух метров, а длина - более 15-20 метров. Большинство петроглифов изображают повседневную жизнь людей того времени.
По оценкам экспертов, петроглифы нарисовали больше 4 тысяч лет назад Однако, археологам нужно время и дополнительные исследования, чтобы определить точный возраст рисунков. Такая находка - редкость для Жамбылской области. Подобные наскальные рисунки находили и в других местах Казахстана: например, в урочищах Арпаозен, Койбагар, Сауыскандык, Ешикольмес и Танбалы-Тас. Наскальные рисунки также находили в горах Каратау на юге Казахстана: они, по оценкам археологов, появились в средневековье.
Чаще всего на подобных петроглифах изображены религиозные мотивы, обычаи, традиции и ритуалы кочевых племен и местных жителей соответствующей эпохи. В изобилии встречаются изображения птиц и других животных. Тематика рисунков разнообразна, и в каждом заложено определённое значение. Например, изображение верблюда символизирует богатство и силу.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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