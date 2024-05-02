Рекламные кампании, оставшиеся в памяти навсегда

Как известно, всемирно известный напиток изобрёл фармацевт Джон Пембертон. А само название и первый логотип создал его друг Франк Робинсон.

Coca Cola сначала рекламировалась как обычный освежающий напиток и образы в рекламе были весьма стандартные - люди отдыхают за приятной беседой, попивая газировку.

The Coca-Cola Company изначально хотели представлять свой продукт, как газировку для самых разных людей - любого пола, возраста, социального положения и профессий. Через некоторое время стало ясно, что продажи резко взлетают летом, а зимой сходят на нет. Значит нужно было простимулировать покупателей на необходимость Coca Cola и зимой. Кто как не Санта Клаус является в США главным символом Нового года и Рождества?