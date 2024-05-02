Электромобиль Tesla Cybertruck заметили в Москве

Tesla начала продажи электропикапа Cybertruck 30 ноября 2023 года. Цена авто в США варьируется от $60 000 до $100 000 в зависимости от комплектации.

На популярном сайте по продаже БУ и новых автомобилей имеется несколько предложения о доставке автомобиля в Россию под заказ. Цена стартует с отметки 25 миллионов рублей.



Есть три версии Cybertruck: одномоторный заднеприводный (запас хода до 400 км, максимальная скорость — 177 км/ч), двухмоторный полноприводный (запас хода до 480 км, максимальная скорость — 193 км/ч) и трёхмоторный полноприводный (запас хода до 800 км, максимальная скорость — 209 км/ч).