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Электромобиль Tesla Cybertruck заметили в Москве

Электромобиль Tesla Cybertruck заметили в Москве

Автор:
02 мая 2024 08:59
Сообщество : Автомир
Метки: Cybetruck   Tesla   Автовсячина   Мрсква   авто   автомир   автомобили   машина   пикап   электромобиль   
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В Москве на Патриарших прудах заметили электропикап Tesla Cybertruck. Сообщается, что автомобиль попал в Россию из Белоруссии, куда они попадают из Литвы. Водитель покрасовался своим автомобилем около получаса, а затем отправился кататься по городу.
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Метки: Cybetruck   Tesla   Автовсячина   Мрсква   авто   автомир   автомобили   машина   пикап   электромобиль   
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15  комментариев
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1k
liveevil Полчаса назад
Чем больше на него смотрю, тем у*бищней он становится.
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30k
Aqueronte 13 минут назад
8млн рублей, как неплохой средний китаец.
Автомобилей за такую цену в Москве полно, нашли чем удивить
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6k
Григорий 14 минут назад
кибергроб)
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757
Denis Rogut 22 минуты назад
Мне одному кажется, что Маск тупо стебется над миром!? А давайте выпустим пепелац как в рисунках детского садика и поглядим как будут покупать.
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17k
GROMOZEKA Полчаса назад
Илон здорово сэкономил на дизайнере
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18k
Majul 38 минут назад
Страшноват этот кибертрак. Я такие машинки лет в пять рисовал. Хотя может в этом и была задумка у Маска )
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138
Олег Шинкевич 43 минуты назад
"В Москве на Патриарших прудах" - что-то мне это напоминает... Там Аннушка ничего рядом не разлила?
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15k
..: Атеист :.. 48 минут назад
Неправильное ему название дали.. надо было "ГаражноеПоделие" назвать. Дауж, жаль тех, кто покупает это недоразумение))
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4k
poбт 57 минут назад
а давайте представим что бы было, если автомобиль в таком дизайне выпустил ВАЗ...
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654
DuckTales Час назад
Быстро )))
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Добрый Бабайка
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