Электромобиль Tesla Cybertruck заметили в Москве

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В Москве на Патриарших прудах заметили электропикап Tesla Cybertruck. Сообщается, что автомобиль попал в Россию из Белоруссии, куда они попадают из Литвы. Водитель покрасовался своим автомобилем около получаса, а затем отправился кататься по городу.
Tesla начала продажи электропикапа Cybertruck 30 ноября 2023 года. Цена авто в США варьируется от $60 000 до $100 000 в зависимости от комплектации.
На популярном сайте по продаже БУ и новых автомобилей имеется несколько предложения о доставке автомобиля в Россию под заказ. Цена стартует с отметки 25 миллионов рублей.
Есть три версии Cybertruck: одномоторный заднеприводный (запас хода до 400 км, максимальная скорость — 177 км/ч), двухмоторный полноприводный (запас хода до 480 км, максимальная скорость — 193 км/ч) и трёхмоторный полноприводный (запас хода до 800 км, максимальная скорость — 209 км/ч).
На популярном сайте по продаже БУ и новых автомобилей имеется несколько предложения о доставке автомобиля в Россию под заказ. Цена стартует с отметки 25 миллионов рублей.
Есть три версии Cybertruck: одномоторный заднеприводный (запас хода до 400 км, максимальная скорость — 177 км/ч), двухмоторный полноприводный (запас хода до 480 км, максимальная скорость — 193 км/ч) и трёхмоторный полноприводный (запас хода до 800 км, максимальная скорость — 209 км/ч).
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Автомобилей за такую цену в Москве полно, нашли чем удивить
Но это же импортная поделка,а не наше производство,так что,будем восхищаться дизайном,типа гениальная работа дизайнера,минимализм,четкие линии и т.п. херня.