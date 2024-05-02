Сбежавшая от хозяина корова вмешалась в беседу

847
1
1
Камера наблюдения, установленная в небольшом панамском населённом пункте, запечатлела сбежавшую от хозяина корову. Животное, скрываясь от преследования, снесло ограждение и напугало людей.
Корова снесла ограждение, отделяющее её от людей и исчезла из кадра. Вскоре местные фермеры и полицейские поймали бурёнку и возвратили её хозяину. В результате инцидента никто не пострадал.
Источник:
Ссылки по теме:
- Корова неожиданно атаковала юных покупателей в Пакистане
- Экстремальный способ остановить убегающего быка
- Миссия выполнима: побег целеустремленного щенка
- Погоня кошки за конкурентом от первого лица
- Корова устроил хаос в толпе на карнавале
Новости партнёров
реклама