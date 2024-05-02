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Сбежавшая от хозяина корова вмешалась в беседу

Сбежавшая от хозяина корова вмешалась в беседу

Автор:
02 мая 2024 10:55
Сообщество : Животные
Метки: Видео   в мире   животные   корова   панама   побег   
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Камера наблюдения, установленная в небольшом панамском населённом пункте, запечатлела сбежавшую от хозяина корову. Животное, скрываясь от преследования, снесло ограждение и напугало людей.

Корова снесла ограждение, отделяющее её от людей и исчезла из кадра. Вскоре местные фермеры и полицейские поймали бурёнку и возвратили её хозяину. В результате инцидента никто не пострадал.

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Метки: Видео   в мире   животные   корова   панама   побег   
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Dobriy drug
  • Дата регистрации: 02.10.2013
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