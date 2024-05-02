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18 фотографий, которые демонстрируют, как безжалостно время

18 фотографий, которые демонстрируют, как безжалостно время

Автор:
02 мая 2024 21:50
Сообщество : ФотоМир
Метки: Безжалостно   Время   Демонстрируют   Необратимое   Фотографии   отпечаток   
1407
19

Время - это то, чего мы не видим, но всегда ощущаем. Многие вещи улучшаются с течением времени, например вино, но другие, к сожалению, разрушаются. Так или иначе, годы всегда оставляют на всем неизгладимый отпечаток. В этом посте вы увидите кадры, которые показывают необратимое течение времени.

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Метки: Безжалостно   Время   Демонстрируют   Необратимое   Фотографии   отпечаток   
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Teodor Полчаса назад
Комментарий к фото
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334
Змей 22 минуты назад
последнее фото: гребни на дорожном покрытии говорят не о плотном потоке машин, а то, что на строительстве изрядно наварились - не та щебёнка, не той толщины слой, хреново утрамбовали, нет дренажа, нет армирования и так далее...
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DarSie
  • Дата регистрации: 26.09.2018
  • 1852 поста (1796 в горячем)

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