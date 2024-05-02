18 фотографий, которые демонстрируют, как безжалостно время

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Время - это то, чего мы не видим, но всегда ощущаем. Многие вещи улучшаются с течением времени, например вино, но другие, к сожалению, разрушаются. Так или иначе, годы всегда оставляют на всем неизгладимый отпечаток. В этом посте вы увидите кадры, которые показывают необратимое течение времени.
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