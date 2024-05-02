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Зрелищное катапультирование мотоциклиста

Зрелищное катапультирование мотоциклиста

Автор:
02 мая 2024 11:38
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   мотоцикл   смертельное ДТП   хруст   
2001
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35-летняя китаянка припарковалась на обочине и зачем-то пошла в правую полосу. Водителю пикапа пришлось сбросить скорость, что бы её не задавить. 34-летний байкер на своей "ракете" остановиться уже не успел. Мотоциклист скончался на месте аварии. Видео из Малайзии, два ракурса.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   мотоцикл   смертельное ДТП   хруст   
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15  комментариев
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146k
parallax 2 часа назад
Поедешь лихо, понесут тихо.
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8k
Николай 12 минут назад
Смешались в кучу люди, кони, и все на одной дороге и участке...
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8k
Puans-on Полчаса назад
Хотел написать, что АБС в таких случаях помогает, но передумал.
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924
Алексей 45 минут назад
Это на машине можешь себе позволить контролировать пространство перед капотом, но блин, на мотике ты должен знать и понимать всё вокруг в секторе 360 градусов и метров за 200 от себя. Ну как так провтыкать тормозящий перед собой грузовик то ( Причём у него без особых проблем была возможность справа пикап обойти, даже на торможении.
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17k
GROMOZEKA Час назад
Пацан к успеху летел.
Долетался
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7k
Александр Час назад
Не летай!
Улетишь, не соберут врачи!
Не летай!
А лучше правила сиди, учи!
Не летай!
И глушителем понтовым не рычи!
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21k
Александр Час назад
ТП дебильная
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8k
Invertor 2 часа назад
А мотик так в пикапе и уехал?
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36k
Fat Lynx 2 часа назад
А что там за ТП по дороге бегала?
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1k
Quantimus 2 часа назад
Это с какой же скоростью он летел?! И мне показалось, что тормозить-то он начал, но передним тормозом, поэтому скапотировал.
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1441 пост (1457 в горячем)

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