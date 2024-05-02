Зрелищное катапультирование мотоциклиста

2001
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35-летняя китаянка припарковалась на обочине и зачем-то пошла в правую полосу. Водителю пикапа пришлось сбросить скорость, что бы её не задавить. 34-летний байкер на своей "ракете" остановиться уже не успел. Мотоциклист скончался на месте аварии. Видео из Малайзии, два ракурса.
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