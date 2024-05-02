Поляки напали на девушку из-за русского языка

30 апреля в Варшаве этническая белоруска пострадала из-за дикой выходки поляков. Инцидент произошёл близ станции метро Księcia Janusza.

22-летняя девушка гуляла со своей подругой, общаясь на русском языке. К барышням подошли мужчина с женщиной, которые стали ругаться и, используя ненормативную лексику, заявили, чтобы подруги убирались назад на Украину.

Общаться с агрессивными поляками девушкам не хотелось, они подумали, что лучше проигнорируют их поведение, но дама вошла в раж и не унималась. В какой-то момент она приблизилась к белоруске и со словами «sp***dalaj», плюнула ей в лицо, а затем развернулась, чтобы гордо удалиться. Такого оскорбления девушка не захотела оставлять без ответа, поэтому слегка пнула полячку под зад ногой, чем, разумеется, лишь усугубила ситуацию. Разъярённая мадам резво подскочила к обидчице, схватила её за волосы, а спутник женщины несколько раз пнул белоруску.