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Поляки напали на девушку из-за русского языка

Поляки напали на девушку из-за русского языка

Автор:
02 мая 2024 12:18
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Польша   варшава   ксенофобия   нападение   русофобия   русский язык   
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Пострадавшую оттаскали за волосы и несколько раз пнули.

30 апреля в Варшаве этническая белоруска пострадала из-за дикой выходки поляков. Инцидент произошёл близ станции метро Księcia Janusza.


22-летняя девушка гуляла со своей подругой, общаясь на русском языке. К барышням подошли мужчина с женщиной, которые стали ругаться и, используя ненормативную лексику, заявили, чтобы подруги убирались назад на Украину.


Общаться с агрессивными поляками девушкам не хотелось, они подумали, что лучше проигнорируют их поведение, но дама вошла в раж и не унималась. В какой-то момент она приблизилась к белоруске и со словами «sp***dalaj», плюнула ей в лицо, а затем развернулась, чтобы гордо удалиться. Такого оскорбления девушка не захотела оставлять без ответа, поэтому слегка пнула полячку под зад ногой, чем, разумеется, лишь усугубила ситуацию. Разъярённая мадам резво подскочила к обидчице, схватила её за волосы, а спутник женщины несколько раз пнул белоруску.

Сначала никто из прохожих и не подумал заступиться за девушку, и лишь когда та сказала, что вызовет полицию, поляки оставили её в покое и удалились. На видео, которое успела снять пострадавшая, - кусок конфликта. Примечательно, что женщина заявляла, что она сама жертва нападения белоруски.


Известно, что 22-летняя девушка уже 6 лет живёт в Польше. После этого инцидента она отправилась в полицейский участок, где заявила о нападении. В больнице, где она зафиксировала побои, врачи поставили диагноз "травма головы".


Местные СМИ сообщают, что полиция уже начала расследование по делу о «публичном оскорблении или нарушении неприкосновенности по национальному признаку» - осуждённым за это в Польше грозит до 3 лет лишения свободы.

Источник:

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Метки: Видео   Польша   варшава   ксенофобия   нападение   русофобия   русский язык   
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13  комментариев
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2k
просто программист Час назад
Девушка общалась на русском языке, ей "заявили, чтобы подруги убирались назад на Украину". Нехило пшеков накрыло, однако
Быстро любовь к кастрюлеголовым прошла
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7k
Трям 6 минут назад
Ссылка youtu.be
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3k
Алекс 18 минут назад
пшеки по жизни йобну..е. что тут удивляться
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2k
vargas Полчаса назад
Бчбшнице досталось?
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6k
heta Полчаса назад
Я правильно понял, что:
1. украинцев пшеки искренне "любят"
2. украинцы в Пшекии разговаривают по-русски и по-этому все русскоязычные пшеками по-умолчанию воспринимаются, как украинцы
?
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6k
Руслан Полчаса назад
Весь мир с нами - говорили они. Боги, спустившиеся с небес и прочее
Оказывается их готовы бить, возможно даже ногами...Жаль белоруску, конечно, но общий тренд понятен - за@бали хохлы всех, похоже...
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1k
foma 84 Час назад
«sp***dalaj»... чё-то на пшекском?? не понятно))
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153
Александр Колесников foma 84 Полчаса назад
Покиньте меня незамедлительно!
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Schreibikus
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