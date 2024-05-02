Поляки напали на девушку из-за русского языка

Пострадавшую оттаскали за волосы и несколько раз пнули.
30 апреля в Варшаве этническая белоруска пострадала из-за дикой выходки поляков. Инцидент произошёл близ станции метро Księcia Janusza.
22-летняя девушка гуляла со своей подругой, общаясь на русском языке. К барышням подошли мужчина с женщиной, которые стали ругаться и, используя ненормативную лексику, заявили, чтобы подруги убирались назад на Украину.
Общаться с агрессивными поляками девушкам не хотелось, они подумали, что лучше проигнорируют их поведение, но дама вошла в раж и не унималась. В какой-то момент она приблизилась к белоруске и со словами «sp***dalaj», плюнула ей в лицо, а затем развернулась, чтобы гордо удалиться. Такого оскорбления девушка не захотела оставлять без ответа, поэтому слегка пнула полячку под зад ногой, чем, разумеется, лишь усугубила ситуацию. Разъярённая мадам резво подскочила к обидчице, схватила её за волосы, а спутник женщины несколько раз пнул белоруску.
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Сначала никто из прохожих и не подумал заступиться за девушку, и лишь когда та сказала, что вызовет полицию, поляки оставили её в покое и удалились. На видео, которое успела снять пострадавшая, - кусок конфликта. Примечательно, что женщина заявляла, что она сама жертва нападения белоруски.
Известно, что 22-летняя девушка уже 6 лет живёт в Польше. После этого инцидента она отправилась в полицейский участок, где заявила о нападении. В больнице, где она зафиксировала побои, врачи поставили диагноз "травма головы".
Местные СМИ сообщают, что полиция уже начала расследование по делу о «публичном оскорблении или нарушении неприкосновенности по национальному признаку» - осуждённым за это в Польше грозит до 3 лет лишения свободы.
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1. украинцев пшеки искренне "любят"
2. украинцы в Пшекии разговаривают по-русски и по-этому все русскоязычные пшеками по-умолчанию воспринимаются, как украинцы
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