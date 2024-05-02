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Ожившие рисунки в музее в Дубае

Ожившие рисунки в музее в Дубае

Автор:
02 мая 2024 14:34
Сообщество : Искусство
Метки: Видео   Дубай   добро   животные   искусство   рисунок   
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В музее современного искусства в Дубае есть любопытное развлечение для туристов. Сканер оцифровывает рисунки посетителей, а потом нейросеть анимирует их. Затем животное добавляется в виртуальный лес, по которому "гуляют" подобные нарисованные звери.

Ожившие нарисованные звери в дубайском музее современного искусства.

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Метки: Видео   Дубай   добро   животные   искусство   рисунок   
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1  комментарий
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Ви 8 минут назад
Хорошо у нас такого нет, а то на экране в джунглях ползали бы письки, а над ними парили бы сиськи
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Dobriy drug
  • Дата регистрации: 02.10.2013
  • 3241 пост (3177 в горячем)

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