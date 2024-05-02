Ожившие рисунки в музее в Дубае

Когда-то они защищали нас, а сейчас сами стали беззащитными

Доставка еды уличным кошкам с помощью радиоуправляемой машины

Полицейские спасли кота, который повис на ручке двери автомобиля во время наводнения

Спасение пса во время наводнения в пригороде Оренбурга

Потерявшаяся собака учуяла запах хозяйки на многолюдной площади

Особый бросок для пожилого пса