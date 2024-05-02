Ожившие рисунки в музее в Дубае

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В музее современного искусства в Дубае есть любопытное развлечение для туристов. Сканер оцифровывает рисунки посетителей, а потом нейросеть анимирует их. Затем животное добавляется в виртуальный лес, по которому "гуляют" подобные нарисованные звери.
Ожившие нарисованные звери в дубайском музее современного искусства.
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