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Хорошо, что есть видеорегистратор. Попытка подставы от одноногой женщины

Хорошо, что есть видеорегистратор. Попытка подставы от одноногой женщины

Автор:
02 мая 2024 13:29
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   автоподстава   машина   оскар   подстава   
1682
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Видео из Алушты. Авторский текст: "вот такая одноногая дама на костылях легла перед капотом моего автомобиля и начала кричать, что я её сбила и не оказала первой помощи!!!! После того, как я начала двигаться задним ходом, так как объехать её не представлялось возможным, она очень шустро начала бежать за мной, кричала нецензурные фразы и пыталась прохожих просить позвонить в полицию!!!!!"

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   автоподстава   машина   оскар   подстава   
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11  комментариев
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7k
livaneth 2 часа назад
Обязательно нужно было дождаться полицию, позволить бабе дать показания и после этого написать заявление Только так будет шанс, что дело в принципе заведут. Правда ещё не факт, что не спустят на тормозах
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11k
Доктор 4 минуты назад
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37k
БамбарбияКиргуду 11 минут назад
Опасная женщина.
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11k
Zhora Полчаса назад
Подставщица - явный дилетант. Нет "группы поддержки" в виде группы цыган или чурок, которые орут "я свидетель" и параллельно прессуют водителя.
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82
uid-tfwhppoz Zhora 58 секунд назад
любительница.
да и в группе, добычу надо делить на всех участников.
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16k
Типа граф 56 минут назад
Как не профессионально . Дура , надо из за машины припаркованной выскакивать неожиданно на капот .
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16k
Ёшкин кот 2 часа назад
Интересно, а если вызвать полицию, предъявить запись и написать заявление, то этому капитану Сильверу что-нибудь будет?
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1441 пост (1457 в горячем)

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