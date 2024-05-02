Хорошо, что есть видеорегистратор. Попытка подставы от одноногой женщины

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Видео из Алушты. Авторский текст: "вот такая одноногая дама на костылях легла перед капотом моего автомобиля и начала кричать, что я её сбила и не оказала первой помощи!!!! После того, как я начала двигаться задним ходом, так как объехать её не представлялось возможным, она очень шустро начала бежать за мной, кричала нецензурные фразы и пыталась прохожих просить позвонить в полицию!!!!!"
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да и в группе, добычу надо делить на всех участников.