Хорошо, что есть видеорегистратор. Попытка подставы от одноногой женщины

Видео из Алушты. Авторский текст: "вот такая одноногая дама на костылях легла перед капотом моего автомобиля и начала кричать, что я её сбила и не оказала первой помощи!!!! После того, как я начала двигаться задним ходом, так как объехать её не представлялось возможным, она очень шустро начала бежать за мной, кричала нецензурные фразы и пыталась прохожих просить позвонить в полицию!!!!!"

0