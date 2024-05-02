Красавец с добрыми глазами: в Twitter пользователи встали на защиту 42-летнего Евгения

Оказалось, Евгений не единственный в своём роде.
История 42-летнего Евгения началась в Twitter. Пользовательница социальной сети решила опубликовать шутку, сопроводив её фотографией рандомного мужчины с сайта знакомств.
«Сидишь пять минут и удаляешь профиль нафиг, потому что...», написала девушка и прикрепила скрин аккаунта Евгения.
Внезапно, твит стал очень популярен. Но никто не поддержал девушку, которая устала от сайтов знакомств. Русскоязычные пользователи встали на сторону 42-летнего Евгения.
Многие заметили, что Евгений очень не плохо выглядит на фото, и если его приодеть, то получится очень даже привлекательный мужчина. Некоторые заметили, что Евгений - обычный работящий парень, который даже не подозревает о своей славе.
Как и следовало ожидать, Евгения тут же провозгласили самым красивым мужчиной на земле.
Умельцы даже поместили Евгения на обложки популярных журналов. Как ни странно, но вписался Евгений очень даже не плохо.
Baza удалось найти того самого Евгения. Правда, оказалось, ему не 42 года. В анкете Евгений немного приврал, на самом деле ему уже 50 лет. Надо сказать, что для своего возраста мужчина выглядит и правда очень хорошо. Евгений живёт в Брянской области и работает на бетонном заводе. Мужчина даже не подозревает о своей славе.
У Евгения есть брат-близнец, сообщает Telegram-канал. Мужчины очень дружны. На обрушившуюся славу мужчине всё равно.
«Мне это как-то безразлично», — ответил Евгений корреспонденту «Базы».
Источник:
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Посмотрел - покемонище....