Красавец с добрыми глазами: в Twitter пользователи встали на защиту 42-летнего Евгения

Baza удалось найти того самого Евгения. Правда, оказалось, ему не 42 года. В анкете Евгений немного приврал, на самом деле ему уже 50 лет. Надо сказать, что для своего возраста мужчина выглядит и правда очень хорошо. Евгений живёт в Брянской области и работает на бетонном заводе. Мужчина даже не подозревает о своей славе.