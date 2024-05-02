Грозный рёв тасманских дьяволов

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Многие люди не понимают, почему тасманские дьяволы (тасманийские дьяволы) получили такое зловещее название. Данное видео частично ответит на данный вопрос.
Какие милые дьяволята
Тасманийский дьявол — самый крупный из современных сумчатых хищников. Своё название зверь получил за острые зубы, свирепый нрав и за вопли, которые он издает чаще всего по ночам.
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