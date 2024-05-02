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Грозный рёв тасманских дьяволов

Грозный рёв тасманских дьяволов

Автор:
02 мая 2024 13:33
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Тасманский дьявол   в мире   животные   милота   рёв   
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Многие люди не понимают, почему тасманские дьяволы (тасманийские дьяволы) получили такое зловещее название. Данное видео частично ответит на данный вопрос.

Какие милые дьяволята

Тасманийский дьявол — самый крупный из современных сумчатых хищников. Своё название зверь получил за острые зубы, свирепый нрав и за вопли, которые он издает чаще всего по ночам.

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Метки: Видео   Тасманский дьявол   в мире   животные   милота   рёв   
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2  комментария
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8k
Invertor 56 минут назад
Симпатичные ребята и голосок впечатляющий.
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454
Сергей 6 минут назад
Я бы точно кирпичей отложил, если бы из кустов такое ночью услышал
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Dobriy drug
  • Дата регистрации: 02.10.2013
  • 3241 пост (3177 в горячем)

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