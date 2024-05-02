"Ты козёл!": в Севастополе бородач ударил ногой девушку, отказавшуюся петь кавказские песни

За девушек заступились прохожие, отогнавшие бородачей. На место инцидента тут же прибыли патрульные, которые задержали и доставили в отделение двух мужчин 32 и 33 лет. Выяснилось, что оба они — граждане Российской Федерации. В отношении задержанных проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Как сообщает Телеграм-канал "ЧП Севастополь", животное в обличье человека даже не стал разбираться в обстоятельствах , на пустом месте проявив агрессию.

"Девочки пели, подошел, потребовал спеть лезгинку - она сказала, что не умеет, и у них есть перечень официальных текстов и песен, утверждённых городом. От себя они даже права не имели исполнять, ничем не обижали, не хамили, а просто сказали, что не могут и не знают! Он на пустом месте стал материть, ну а дальше все в ролике видно".



Пострадавшей пришлось обратиться к врачам, а жители города надеются, что этот недомужчина не уйдёт от ответственности.