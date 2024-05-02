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"Ты козёл!": в Севастополе бородач ударил ногой девушку, отказавшуюся петь кавказские песни

"Ты козёл!": в Севастополе бородач ударил ногой девушку, отказавшуюся петь кавказские песни

Автор:
02 мая 2024 07:50
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Севастополь   кавказские песни   лезгинка   полиция   проверка   ударил ногой   
2006
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На Приморском бульваре девушки пели русские песни, когда к ним подошли кавказцы, попросившие сменить репертуар. Отказ вызвал неожиданную агрессию.

30 апреля две девушки пели песни на приморском бульваре, когда к ним подошли двое приезжих мужчин. Один из них обратился с просьбой исполнить кавказские мелодии, чтобы они могли потанцевать лезгинку. Певуньи отказались, чем здорово рассердили бородачей. Те начали возмущаться, используя нецензурную лексику, оскорблять барышень. Конфликт накалился до предела, когда одна из девушек достала телефон и включила камеру. Заметив, что их снимают, один из приезжих ударил "обидчицу" ногой в грудь.


За девушек заступились прохожие, отогнавшие бородачей. На место инцидента тут же прибыли патрульные, которые задержали и доставили в отделение двух мужчин 32 и 33 лет. Выяснилось, что оба они — граждане Российской Федерации. В отношении задержанных проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.


Как сообщает Телеграм-канал "ЧП Севастополь", животное в обличье человека даже не стал разбираться в обстоятельствах , на пустом месте проявив агрессию.

"Девочки пели, подошел, потребовал спеть лезгинку - она сказала, что не умеет, и у них есть перечень официальных текстов и песен, утверждённых городом. От себя они даже права не имели исполнять, ничем не обижали, не хамили, а просто сказали, что не могут и не знают! Он на пустом месте стал материть, ну а дальше все в ролике видно".


Пострадавшей пришлось обратиться к врачам, а жители города надеются, что этот недомужчина не уйдёт от ответственности.


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Метки: Видео   Севастополь   кавказские песни   лезгинка   полиция   проверка   ударил ногой   
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23  комментария
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1k
дмитрий викторович Час назад
Ну вот почему они такие агрессивно-тупые?
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63k
Андрей Минуту назад
В Севастополе же беркутовцы бывшие, а бывших не бывает. У бородачей совсем чувство самосохранения отсутствует? )
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4k
РАТНИК 2 минуты назад
Никогда мы не будем братьями с горными неандертальцами - они никого не уважают, только свою звериную стаю.
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8k
rutt 3 минуты назад
Не надо надеятся. Надо разгонять тему, придать огласке.
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29k
Alex 6 минут назад
Чёрным ублюдкам не место среди Людей, изолировать всех урюков в их кишлаках и никогда не выпускать за пределы юрты. Паразиты вонючии
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3k
Overlord 14 минут назад
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2k
AUTOMAN 14 минут назад
Органы не хотят проверить, как это животное со своим мужем получило гражданство?
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6k
Руслан 20 минут назад
Учитывая то, что Севастополь база российского флота, прифронтовой город, нужно максимально жестко наказывать обезьян! Расценивать, как работу на врага. По сути, терроризируют гражданское население, которому и так не просто сейчас. Сажать сук на 20 лет как за диверсию или на передовую их. Пусть там свою крутость доказывают. Тупые бородатые ишаки.
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19k
Mexanik79 Полчаса назад
Ссылка coub.com
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15k
кот базилий 41 минуту назад
Опять дикий зверь бузил, это не люди и х.з как их называть.
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17k
Kostick 51 минуту назад
два новобранца, на разминирование сгодятся. не топить же их в море?
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1k
Лебовски Час назад
А ведь и правда кАзёл!
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172k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад
проверили бы их..не воевали ли они за *ИГИЛовцев..или укрофашистов.
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25k
Shtoppi Час назад
«Пострадавшей пришлось обратиться к врачам, а жители города надеются, что этот недомужчина не уйдёт от ответственности.»
---------
очевидно, что в скором времени, этот недомужчина сам будет петь лживые извинения с кауказыским акыцэнтам на камеру.
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2037 постов (2027 в горячем)

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