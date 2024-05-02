"Ты козёл!": в Севастополе бородач ударил ногой девушку, отказавшуюся петь кавказские песни

На Приморском бульваре девушки пели русские песни, когда к ним подошли кавказцы, попросившие сменить репертуар. Отказ вызвал неожиданную агрессию.
30 апреля две девушки пели песни на приморском бульваре, когда к ним подошли двое приезжих мужчин. Один из них обратился с просьбой исполнить кавказские мелодии, чтобы они могли потанцевать лезгинку. Певуньи отказались, чем здорово рассердили бородачей. Те начали возмущаться, используя нецензурную лексику, оскорблять барышень. Конфликт накалился до предела, когда одна из девушек достала телефон и включила камеру. Заметив, что их снимают, один из приезжих ударил "обидчицу" ногой в грудь.
Осторожно! Нецензурная лексика!
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За девушек заступились прохожие, отогнавшие бородачей. На место инцидента тут же прибыли патрульные, которые задержали и доставили в отделение двух мужчин 32 и 33 лет. Выяснилось, что оба они — граждане Российской Федерации. В отношении задержанных проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Как сообщает Телеграм-канал "ЧП Севастополь", животное в обличье человека даже не стал разбираться в обстоятельствах , на пустом месте проявив агрессию.
"Девочки пели, подошел, потребовал спеть лезгинку - она сказала, что не умеет, и у них есть перечень официальных текстов и песен, утверждённых городом. От себя они даже права не имели исполнять, ничем не обижали, не хамили, а просто сказали, что не могут и не знают! Он на пустом месте стал материть, ну а дальше все в ролике видно".
Пострадавшей пришлось обратиться к врачам, а жители города надеются, что этот недомужчина не уйдёт от ответственности.
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очевидно, что в скором времени, этот недомужчина сам будет петь лживые извинения с кауказыским акыцэнтам на камеру.