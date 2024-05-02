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В России продают новый гиперкар Koenigsegg Jesko за 1 миллиард рублей

В России продают новый гиперкар Koenigsegg Jesko за 1 миллиард рублей

Автор:
02 мая 2024 16:22
Сообщество : Автомир
Метки: Koenigsegg   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   гиперкар   машина   
1271
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На популярном российском сайте по продаже автомобилей появился гиперкар Koenigsegg Jesko 2023 года выпуска с пробегом 35 километров. Продавец из Краснодара просит за автомобиль 1 миллиард рублей.

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Метки: Koenigsegg   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   гиперкар   машина   
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15  комментариев
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1k
Злодей Час назад
"В 2012 году компания Koenigsegg разработала собственный двигатель на основе модульной архитектуры Ford. Позже компания разработала собственные двигатели с нуля, включая системы управления и трансмиссии, что очень необычно для производителя малогабаритных спортивных автомобилей" То есть в современном мире можно разработать собственный двиг, систему управления и трансмиссию. И только наш ганвоваз, сожрав дохулиард бабосов на премии и прочие выплаты нашим говноменеджерам продаёт телеги.
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19
олег Час назад
Что я думаю об этом: мне что 1000000000, 1000000000000- пох...
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11k
Vacony Час назад
А есть кто с краснодара ? Есть же.. ну договоритесь о встрече - неужели реально эта тачка у кого то там стоит ? Хоть фото на память будет ...
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4k
poбт Час назад
миллиард за х*уйню на которой негде ездить?
продаван настолько тупой, что понял это только после покупки и решил найти второго идиота
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17k
GROMOZEKA Час назад
Как раз самое то, по нашим Краснодарским пробкам стоять!

Дайте два!
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573
mik6059 2 часа назад
Самое время налоговой возбудиться - откуда бабло у продавца и откуда у покупателя))))))))))) Это только в коллекцию кому-то.
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557
Тордион 2 часа назад
А россияне страдают, что у них средняя зряплата всего двадцать руб/месяц. И как с такой зряплатой такое покупать?))
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36k
Fat Lynx 2 часа назад
Дагестанским энергетикам самое то...
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7k
livaneth 2 часа назад
Если есть 1Е9 рублей - то лучше новую взять. С завода. А то мало ли - пробег скрученный, в аварии побывала, в угоне.....(Краснодар в этом отношении регион не очень надежный)
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670
DuckTales 2 часа назад
Красоточка
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31k
Головасыр коричнештанник 2 часа назад
надо брать ...
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Добрый Бабайка
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