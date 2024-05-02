В России продают новый гиперкар Koenigsegg Jesko за 1 миллиард рублей

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На популярном российском сайте по продаже автомобилей появился гиперкар Koenigsegg Jesko 2023 года выпуска с пробегом 35 километров. Продавец из Краснодара просит за автомобиль 1 миллиард рублей.
«Йеско» (назван в честь отца основателя компании Кристиана фон Кёнигсегга) — самая массовая на сегодняшний день модель бренда, но даже её тираж ограничен всего 125 экземплярами. Представили двухдверку ещё в 2019 году, и на тот момент все запланированные к производству экземпляры уже были распроданы по ценам от 2,85 до 4 миллионов долларов — в зависимости от комплектации.
Koenigsegg Jesko — драйверская машина, оснащённая оригинальным пятилитровым V8. Он сочетается с «умным» девятиступенчатым «роботом», который, как и ДВС, является собственной разработкой шведской марки. Привод — задний. По паспорту двигатель развивает 1625 л.с., что в собственной терминологии Кёнигсегга делает машину мегакаром — то есть моделью, чья мощность превышает 1 мегаватт (1360 метрических л.с.). Помимо прочего, Jesko претендует на мировой рекорд максимальной скорости среди автомобилей с допуском на дороги общего пользования.
Koenigsegg Jesko — драйверская машина, оснащённая оригинальным пятилитровым V8. Он сочетается с «умным» девятиступенчатым «роботом», который, как и ДВС, является собственной разработкой шведской марки. Привод — задний. По паспорту двигатель развивает 1625 л.с., что в собственной терминологии Кёнигсегга делает машину мегакаром — то есть моделью, чья мощность превышает 1 мегаватт (1360 метрических л.с.). Помимо прочего, Jesko претендует на мировой рекорд максимальной скорости среди автомобилей с допуском на дороги общего пользования.
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продаван настолько тупой, что понял это только после покупки и решил найти второго идиота
Дайте два!
Остальные работают и зарабатывают
Желудь хошь?
Сейчас же вроде вечерняя служба, а ты тут сидишь?
Смотри, отлучат