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"Ищи зерно": Лукашенко заставил министра копаться в земле

"Ищи зерно": Лукашенко заставил министра копаться в земле

Автор:
02 мая 2024 19:12
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Александр Лукашенко   Белоруссия   Видео   курьёз   министр   посевная   
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Батька лучше всех умеет общаться и взаимодействовать с подчинёнными.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Костюковичский район Могилёвской области заставил министра сельского хозяйства Сергея Батошу искать в земле зерно после посева. Так глава государства хотел проверить качество и глубину засева.



"Где министр? Ну ищи зерно! Или ты уже забыл, как это делается? Глубина какая у тебя здесь? Ну четыре-пять [сантиметра]. Даже тут на легких почвах и шесть вырастет. Нормально. Идеально", — отметил Лукашенко.


Отмечается, что после унижения министра общения с работниками министерства сельского хозяйства, Лукашенко остался доволен результатом, отметив правильность посева зерна на подходящей почве.

Местные СМИ пишут, что Лукашенко ежегодно в конце апреля посещает районы, наиболее пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС. В ходе нынешней поездки президент Белоруссии анонсировал большое совещание по развитию юго-востока Могилёвской области. И помимо увеличения площади посевных полей, он заявил, что хотел бы построить на территории Беларуси вторую атомную станцию. Однако конкретики по станции пока нет. Главное, чтобы Лукашенко не заставил своих министров искать и лично добывать уран.

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Метки: Александр Лукашенко   Белоруссия   Видео   курьёз   министр   посевная   
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24  комментария
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17k
GROMOZEKA 2 часа назад
А что не так?
Опыт Батьки перенимать надо.
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655
kost Полчаса назад
Тиран, то ли дело на Украине. Министр сельского хозяйства - адвокат - схематозник.
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11k
Vacony 44 минуты назад
так и где зерно то ?
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33
MAX 45 минут назад
Блин. Вот Батька и Путин - реально смотришь новости и вот такие видосы + аж гордость продирает))) Мужики настоящие!!! Здоровья Им и долгих лет жизни и правления
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7k
Харон ( Χάρων) 52 минуты назад
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1k
LisA 55 минут назад
это хорошо, если министр знает как это зерно выглядит.
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17k
Kostick Час назад
чорт, лука всё больше становится похож на жильбера из такси бессона)
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332
Змей Час назад
А теперь представьте, приезжает Верховный Главнокомандующий в зону "специальной волшебной операции" и начинает гонять министра обороны:
- А ну, выкопай мне окоп полного профиля! Так, неплохо, но медленно... Как так техники нет? А где есть?
- Теперь доложи мне порядок действий роты в обороне. Теперь в наступлении со средствами усиления в виде танкового биатлона! Ай, хорошо!
- Пошли посмотрим что у бойцов со средствами связи и аптечками. Ух ты, всё китайское! Какой ты молодец! Вижу - вижу, на новую дачу заработал.
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3k
просто программист 2 часа назад
Батька молодец! А то у нас чинуши прям аристократией чувствуют себя, никто их не приземляет
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Burzum
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2057 постов (2062 в горячем)
Лесник
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