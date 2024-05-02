"Ищи зерно": Лукашенко заставил министра копаться в земле

Батька лучше всех умеет общаться и взаимодействовать с подчинёнными.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Костюковичский район Могилёвской области заставил министра сельского хозяйства Сергея Батошу искать в земле зерно после посева. Так глава государства хотел проверить качество и глубину засева.
"Где министр? Ну ищи зерно! Или ты уже забыл, как это делается? Глубина какая у тебя здесь? Ну четыре-пять [сантиметра]. Даже тут на легких почвах и шесть вырастет. Нормально. Идеально", — отметил Лукашенко.
Отмечается, что после
унижения министра общения с работниками министерства сельского хозяйства, Лукашенко остался доволен результатом, отметив правильность посева зерна на подходящей почве.
Источник:
Местные СМИ пишут, что Лукашенко ежегодно в конце апреля посещает районы, наиболее пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС. В ходе нынешней поездки президент Белоруссии анонсировал большое совещание по развитию юго-востока Могилёвской области. И помимо увеличения площади посевных полей, он заявил, что хотел бы построить на территории Беларуси вторую атомную станцию. Однако конкретики по станции пока нет. Главное, чтобы Лукашенко не заставил своих министров искать и лично добывать уран.
Источник:
- Стюард помешал футболисту сделать предложение девушке во время матча
- "Ниндзя из Кобрина": 60-летний белорус с нунчаками объявил войну камерам наблюдения
- Женский футбол прекрасен
- Медведь пытался перелезть через забор из колючей проволоки на границе Литвы и Белоруссии
- На границе Польши и Белоруссии мужчина попытался сломать польский пограничный столб
Опыт Батьки перенимать надо.
Жильбер долбо.е.б, а Батька грамотный политик и толковый управленец
Но внешне похож, безусловно
- А ну, выкопай мне окоп полного профиля! Так, неплохо, но медленно... Как так техники нет? А где есть?
- Теперь доложи мне порядок действий роты в обороне. Теперь в наступлении со средствами усиления в виде танкового биатлона! Ай, хорошо!
- Пошли посмотрим что у бойцов со средствами связи и аптечками. Ух ты, всё китайское! Какой ты молодец! Вижу - вижу, на новую дачу заработал.
А мы уж на тебя поглядим
Может и сон к тебе придет, там в европе