"Ищи зерно": Лукашенко заставил министра копаться в земле

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Костюковичский район Могилёвской области заставил министра сельского хозяйства Сергея Батошу искать в земле зерно после посева. Так глава государства хотел проверить качество и глубину засева.







"Где министр? Ну ищи зерно! Или ты уже забыл, как это делается? Глубина какая у тебя здесь? Ну четыре-пять [сантиметра]. Даже тут на легких почвах и шесть вырастет. Нормально. Идеально", — отметил Лукашенко.



