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Задержать за 60 минут: карманного вора поймали спустя час после кражи

Задержать за 60 минут: карманного вора поймали спустя час после кражи

Автор:
02 мая 2024 15:14
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Метро   Москва   Телефон   задержание   кража   
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Подозреваемый в краже даже не успел выйти из метро.

Полицейским понадобилось меньше часа, чтобы вычислить и задержать карманного вора, который орудовал в московском метро. На записи с камер наблюдения видно, как мужчина в красной куртке крадёт из кармана плаща пассажирки телефон и скрывается. Пропажу телефона женщина обнаружила уже в вагоне метро и обратилась к полицейским на следующей станции. Просмотрев записи с камер, полицейские дали коллегам ориентировку и подозреваемого задержали на станции "Киевская".

"Преступление было совершено на платформе станции метро «Каховская» Большой кольцевой линии. При посадке в вагон злоумышленник вытащил смартфон из кармана пассажирки. Вскоре он был задержан на станции «Киевская» Кольцевой линии. Смартфон изъят и в ближайшее время будет возвращен владелице", — написала представитель МВД Ирина Волк.

Сообщается, что следователь Следственного управления УВД на Московском метрополитене возбудил в отношении задержанного уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ ("Кража"). Карманнику грозит до 5 лет лишения свободы.

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Метки: Видео   Метро   Москва   Телефон   задержание   кража   
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18  комментариев
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2k
Руслана Тарасова 4 часа назад
Шо опять, очередной "ценный сиписиалист" из аула? Как же эти г@ндоны надоели. И вроде их по отношению ко всему населению и немного. Но как где дерьмо случается, кража, нарушение закона, другое преступление, обязательно торчит борода и уши "сиписиалиста" из кишлака или аула.
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4k
Feathery 9 минут назад
Ну что вы налетели?! Мальчику просто дЭвушка очень понравилась, но он очЭнь скромный и не может вот так подойти и познакомится. Поэтому он "нашёл её телефон, который у неё выпал на станции", и хотел чтобы она ему позвонила. И он, как настоящий мужчЫна его вернул!
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151
Vincent Phillip Час назад
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5k
Артур 2 часа назад
Сколько можно предупреждать - не класть телефоны в наружные карманы пальто, плащей
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7k
Кистень 2 часа назад
И опять "гордая обезьяна" из Закавказья!
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19k
Роберт Шекли 2 часа назад
Полиция сработала на 10 баллов по 5 бальной шкале
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115k
EricDimon 2 часа назад
Опять Интурист...
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7k
alex 2 часа назад
ой дебил
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1k
Тимур 3 часа назад
Красавчик, ещё специально красную куртку одел, чтобы из толпы в глаза бросался.
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6k
Роман 4 часа назад
Мне одному показалось, что парень в наушниках пропалил как этот утырок трубку вынул?
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11
Nick Lee 4 часа назад
О чем ты думал, дебил? Вряд ли он готовился воровать в самой приметной своей куртке, скорее крысиное нутро проснулось внезапно и взяло верх над хачатками разума
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79
Иван Сивиркин Nick Lee 3 часа назад
У людей зачатки, у хачей хачатки? Прикольная опечатка :)
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13k
Rus77 4 часа назад
Ослоё6ы уже в карманники полезли, толи ещё будет...
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22k
КВТИУ-80 4 часа назад
Борода на всю скулу незрелого – уже почти 100% повод к успешному задержанию преступника... А ежели с наголовником можно сразу контрольный в тот же капюшон...
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7k
satra 4 часа назад
Воровать нехорошо, а в Московском метро ещё и глупо.
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Burzum
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2057 постов (2062 в горячем)
Лесник
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