Задержать за 60 минут: карманного вора поймали спустя час после кражи

Подозреваемый в краже даже не успел выйти из метро.
Полицейским понадобилось меньше часа, чтобы вычислить и задержать карманного вора, который орудовал в московском метро. На записи с камер наблюдения видно, как мужчина в красной куртке крадёт из кармана плаща пассажирки телефон и скрывается. Пропажу телефона женщина обнаружила уже в вагоне метро и обратилась к полицейским на следующей станции. Просмотрев записи с камер, полицейские дали коллегам ориентировку и подозреваемого задержали на станции "Киевская".
"Преступление было совершено на платформе станции метро «Каховская» Большой кольцевой линии. При посадке в вагон злоумышленник вытащил смартфон из кармана пассажирки. Вскоре он был задержан на станции «Киевская» Кольцевой линии. Смартфон изъят и в ближайшее время будет возвращен владелице", — написала представитель МВД Ирина Волк.
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Сообщается, что следователь Следственного управления УВД на Московском метрополитене возбудил в отношении задержанного уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ ("Кража"). Карманнику грозит до 5 лет лишения свободы.
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