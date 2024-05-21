Трейлер фильма "Приговор" (2024)

793
1
1
2009 год. Небольшой городок на берегу Иссык-Куля. Актан, школьник, мечтающий вступить в ряды КНБ, сталкивается с несправедливостью системы правосудия. Местный депутат готов пойти на все ради защиты своего сына Алана. Не добившись справедливости по закону, Актан вместе с другом детства Кубой захватывают здание суда с оружием в руках.
Страна: Казахстан, Киргизия
Жанр: триллер
Дата выхода в России: 16 мая 2024
В ролях: Рауан Ахмедов, Дамир Амангельдин, Айбар Салы, Бегайым Асанакунова, Аскат Сулайманов, Джамиля Садыкбаева, Болот Тентимышов, Назым Мендебаиров
Режиссер: Диас Бертис
Источник:
Метки: Видео в мире интересно кино люди трейлер Казахстан Киргизия фильм триллеры 2024 Рауан Ахмедов Дамир Амангельдин Айбар Салы Бегайым Асанакунова Аскат Сулайманов Джамиля Садыкбаева Болот Тентимышов Назым Мендебаиров Диас Бертис
Новости партнёров
реклама