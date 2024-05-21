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Трейлер фильма "Приговор" (2024)

Трейлер фильма "Приговор" (2024)

Автор:
21 мая 2024 13:33
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Казахстан   Киргизия   фильм   триллеры   2024   Рауан Ахмедов   Дамир Амангельдин   Айбар Салы   Бегайым Асанакунова   Аскат Сулайманов   Джамиля Садыкбаева   Болот Тентимышов   Назым Мендебаиров   Диас Бертис   
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2009 год. Небольшой городок на берегу Иссык-Куля. Актан, школьник, мечтающий вступить в ряды КНБ, сталкивается с несправедливостью системы правосудия. Местный депутат готов пойти на все ради защиты своего сына Алана. Не добившись справедливости по закону, Актан вместе с другом детства Кубой захватывают здание суда с оружием в руках.

Страна: Казахстан, Киргизия

Жанр: триллер

Дата выхода в России: 16 мая 2024

В ролях: Рауан Ахмедов, Дамир Амангельдин, Айбар Салы, Бегайым Асанакунова, Аскат Сулайманов, Джамиля Садыкбаева, Болот Тентимышов, Назым Мендебаиров

Режиссер: Диас Бертис

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Казахстан   Киргизия   фильм   триллеры   2024   Рауан Ахмедов   Дамир Амангельдин   Айбар Салы   Бегайым Асанакунова   Аскат Сулайманов   Джамиля Садыкбаева   Болот Тентимышов   Назым Мендебаиров   Диас Бертис   
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Kinoman
  • Дата регистрации: 30.09.2013
  • 1713 постов (1673 в горячем)
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