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Девушка с нарисованной на теле одеждой прогулялась по улицам Лондона

Девушка с нарисованной на теле одеждой прогулялась по улицам Лондона

Автор:
14 июня 2024 07:20
Метки: Англия   Бодиарт   Бразилия   Видео   Девушка   лондон   люди   
1934
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В Лондоне девушка с нарисованной на теле одеждой спустилась в метро и прогулялась по многолюдным улицам, чтобы посмотреть, как отреагируют люди.

Тиффани Сантос 12 июня привлекла внимание британских СМИ, спустившись в подземку в нарисованном «одеянии», стилизованном под бразильский флаг.
Со слов девушки, она не стремилась вызвать ажиотаж, а вместо этого хотела отдать дань уважения футбольной сборной Бразилии. Однако она забыла упомянуть про спонсоров этой "вылазки", чьи логотипы красовались на выпуклых частях её тела. Полуголая девица запечатлела своё путешествие по метро, а затем вышла из подземки на площади Пикадилли, где продолжила свои передвижения по улицам в окружении туристов.

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Метки: Англия   Бодиарт   Бразилия   Видео   Девушка   лондон   люди   
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9  комментариев
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38k
Юрий 41 минуту назад
Ну не вся одежда нарисована. Трусы и "насосочники" всё же есть....

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17k
Элитный тигр 13 минут назад
Если ее умыть - это будет страхо3,14здище лупоглазое из британских сказок...
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5k
Chev Chelios 23 минуты назад
Какая мясистая тётя
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12k
DumDum Полчаса назад
Как отреагируют в арабских кварталах - не интересно?
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20k
копатель (копаю, но могу и закапывать) Полчаса назад
Лишь бы сиськами-жопами повертеть!
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40k
Dobry vojak Svejk Полчаса назад
нещитова... Друг говорит - монахиня какая-то... Зачем, говорит, пластырь наклеила? Натёрла? )))
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7k
hhwost Полчаса назад
в трусах и соски заклеила.
расходимся.
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37k
БамбарбияКиргуду 54 минуты назад
чтобы посмотреть, как отреагируют люди.
----------
Вот же тупая издища,включи ютуб и смотри.Там таких ипанашек по три копейки за пучок.И тоже все хотят посмотреть, как отреагируют люди.
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8k
rutt Час назад
Страшна, но сисяста-попаста!
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  • 3028 постов (2969 в горячем)

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