Девушка с нарисованной на теле одеждой прогулялась по улицам Лондона

Тиффани Сантос 12 июня привлекла внимание британских СМИ, спустившись в подземку в нарисованном «одеянии», стилизованном под бразильский флаг.

Со слов девушки, она не стремилась вызвать ажиотаж, а вместо этого хотела отдать дань уважения футбольной сборной Бразилии. Однако она забыла упомянуть про спонсоров этой "вылазки", чьи логотипы красовались на выпуклых частях её тела. Полуголая девица запечатлела своё путешествие по метро, а затем вышла из подземки на площади Пикадилли, где продолжила свои передвижения по улицам в окружении туристов.