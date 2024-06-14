Девушка с нарисованной на теле одеждой прогулялась по улицам Лондона

В Лондоне девушка с нарисованной на теле одеждой спустилась в метро и прогулялась по многолюдным улицам, чтобы посмотреть, как отреагируют люди.
Тиффани Сантос 12 июня привлекла внимание британских СМИ, спустившись в подземку в нарисованном «одеянии», стилизованном под бразильский флаг.
Со слов девушки, она не стремилась вызвать ажиотаж, а вместо этого хотела отдать дань уважения футбольной сборной Бразилии. Однако она забыла упомянуть про спонсоров этой "вылазки", чьи логотипы красовались на выпуклых частях её тела. Полуголая девица запечатлела своё путешествие по метро, а затем вышла из подземки на площади Пикадилли, где продолжила свои передвижения по улицам в окружении туристов.
Источник:
- «Этот тип долбился в её двери»: в Екатеринбурге иностранец настойчиво приставал к незнакомым девушкам и нарвался на сурового местного жителя
- Девушка в коробке вызвала возмущения в сети из-за неприличного трюка на улицах Сеула
- "Ни разу не сомневалась": физически здоровая 29-летняя девушка получила разрешение на эвтаназию
- Полиция Краснодара ищет "героев" скандальных роликов с обнаженной девушкой на крыше
- В Москве пьяный афганец ударил девушку ножом на автобусной остановке и попытался скрыться
расходимся.
----------
Вот же тупая издища,включи ютуб и смотри.Там таких ипанашек по три копейки за пучок.И тоже все хотят посмотреть, как отреагируют люди.