FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 17068 постов • 1716 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Животные
Тайный совет решает судьбу владельца дома

Тайный совет решает судьбу владельца дома

Автор:
13 июня 2024 08:41
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Пёс   животные   забавно   ночник   собака   
1286
1
1

Мужчина поставил в доме ночник, чтобы не спотыкаться ночью о своих собак. Вот что из этого вышло

Герой видео споткнулся ночью о своих собак, любящих спать в проходе. Мужчина решил установить ночник, чтобы избежать подобного в дальнейшем.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Видео   Пёс   животные   забавно   ночник   собака   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
wwwoffka 1 Полчаса назад
Да ты спи, спи, мы просто смотрим...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Звёздный странник Полчаса назад
У меня знакомая собачница уже несколько лет догов разводит. Ну, вы в курсе, что это за лошади? Тоже четверо.
Так она их в отдельной комнате держит. В чём сложность сделать то же самое этому любителю крупных собак?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Колька Валеркин сын 37 минут назад
Цотону вызывають)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Тяжолый Орк 59 минут назад
красиво упал, не жалеет себя для видосиков
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Krasin
  • Дата регистрации: 09.06.2014
  • 4028 постов (4022 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

798601



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Мужчина попытался заманить девушек в свой внедорожник и открыл стрельбу по их защитникам в Екатеринбурге
Мужчина попытался заманить девушек в свой внедорожник и открыл стрельбу по их...
Студент-таджик жестоко расправился с преподавательницей Вологодского госуниверситета
Студент-таджик жестоко расправился с преподавательницей Вологодского госуниверситета
Набирающие популярность в сообществах
Снимки телескопа Webb переворачивают наше понимание космоса
Снимки телескопа Webb переворачивают наше понимание космоса
Жителям Сингапура снова резрешат содержать кошек в квартирах
Жителям Сингапура снова резрешат содержать кошек в квартирах
Apple представила iOS 18, что нового и интересного (7 фото)
Apple представила iOS 18, что нового и интересного (7 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
А вы знали?

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#люди#аварии#конфликт#Прикол#кино#КИтай#сарказм#эмоция
#в мире#автомир#ДТП#авто аварии#интересно#США#забавно#Автовсячина#улыбнуло#маразм
#машина#автомобили#Юмор#животные#дети#кот#фильм#позитив#кошка#тюрьма
Немного химии, много драк, погонь и трюков Немного химии, много драк, погонь и трюков Собака быстро сообразила, как открыть барьер-калитку Собака быстро сообразила, как открыть барьер-калитку Четвероногие легенды уличных гонок Четвероногие легенды уличных гонок Итог прогулки с хаски Итог прогулки с хаски Пёс вошёл в режим попрошайки Пёс вошёл в режим попрошайки Пёс подвис, когда встречал хозяина Пёс подвис, когда встречал хозяина

На что жалуетесь?

Вернуться