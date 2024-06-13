Тайный совет решает судьбу владельца дома

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Мужчина поставил в доме ночник, чтобы не спотыкаться ночью о своих собак. Вот что из этого вышло
Герой видео споткнулся ночью о своих собак, любящих спать в проходе. Мужчина решил установить ночник, чтобы избежать подобного в дальнейшем.
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Так она их в отдельной комнате держит. В чём сложность сделать то же самое этому любителю крупных собак?