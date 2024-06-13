Ошибка, которая привела к непоправимым последствиям

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Очень тяжёлые кадры. Решил опубликовать скорее для того, чтобы чужой пример стал уроком. Никому не пожелаешь такое пережить. ДТП произошло 8 июня на улице Шевченко в Смоленске. Как сообщают в ГАИ, 11-летняя велосипедистка при движении по краю проезжей части и повороте направо не справилась с управлением и упала под колеса манипулятора КАМАЗ под управлением 58-летнего водителя. Ребёнок скончался на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело.
Строго 18+! Впечатлительным лучше не смотреть!
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При этом перед перекрестком висит знак "Движение направо", то есть ясно, что грузовик будет поворачивать направо. При этом у грузовика есть "вынос" габаритов, то есть поворачивать он будет впритык к бордюру. Чистое безумие - это пытаться проехать между ним и бордюром. Итог закономерен, к сожалению. Взрослый должен был бы не пытаться протиснуться в эту щель, а наоборот, объяснить ситуацию и подождать, пока грузовик повернет.
Хотят, чтобы к ним относились, как к равным участникам дд, пусть и ведут себя соответственно.
А на видео вообще жесть- выезжают на перекресток из-за грузовика, за которым ничего не видно и который их не видит, действительно, что могло пойти не так?
Девочка - она ладно, у них редко когда от природы мозги дадены, тут судьба. Но взрослый рядом - очевидно совсем имбецил. Но теперь ему это кольцо будет долго помнится.