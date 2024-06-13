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Ошибка, которая привела к непоправимым последствиям

Ошибка, которая привела к непоправимым последствиям

Автор:
13 июня 2024 07:53
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   дети   машина   смертельное ДТП   
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Очень тяжёлые кадры. Решил опубликовать скорее для того, чтобы чужой пример стал уроком. Никому не пожелаешь такое пережить. ДТП произошло 8 июня на улице Шевченко в Смоленске. Как сообщают в ГАИ, 11-летняя велосипедистка при движении по краю проезжей части и повороте направо не справилась с управлением и упала под колеса манипулятора КАМАЗ под управлением 58-летнего водителя. Ребёнок скончался на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   дети   машина   смертельное ДТП   
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14  комментариев
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17k
Колька Валеркин сын 2 часа назад
Единственный на кого нужно возбуждать уголовку это на уепка папшу.
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2k
MrAnderson 9 минут назад
Пздц.... ОТец б.ять года. еплан
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59k
Парагвайский шпион 13 минут назад
11 лет. Едет неуверенно. Но уже по авто-дороге!!!! Родители идиоты!!! Впрочем... в минувшие выходные наблюдал похожую картину - девочка лет 12 на электро-самокате, вихляя проезжала перекресток - круговое движение. Там ВСЕ были в ахере - тормозили, что бы чего не вышло...
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97
Юлия 47 минут назад
Ужас...
При этом перед перекрестком висит знак "Движение направо", то есть ясно, что грузовик будет поворачивать направо. При этом у грузовика есть "вынос" габаритов, то есть поворачивать он будет впритык к бордюру. Чистое безумие - это пытаться проехать между ним и бордюром. Итог закономерен, к сожалению. Взрослый должен был бы не пытаться протиснуться в эту щель, а наоборот, объяснить ситуацию и подождать, пока грузовик повернет.
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2k
CAIIIKA1908 58 минут назад
Вот ума не приложу, откуда у двухколесных эта всратая привычка щемиться между бордюром и авто, стоящим в правом ряду?
Хотят, чтобы к ним относились, как к равным участникам дд, пусть и ведут себя соответственно.
А на видео вообще жесть- выезжают на перекресток из-за грузовика, за которым ничего не видно и который их не видит, действительно, что могло пойти не так?
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356
Игорь 59 минут назад
Если Господь Бог хочет наказать человека он отнимает у него разум.
Девочка - она ладно, у них редко когда от природы мозги дадены, тут судьба. Но взрослый рядом - очевидно совсем имбецил. Но теперь ему это кольцо будет долго помнится.
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41k
russger Час назад
Дэбилы, что ещё сказать. Я даже на машине стараюсь не приближаться к грузовикам, если есть возможность. А тем более на велосипеде.
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12k
Алексей Час назад
Папаша долбоеп
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3k
Жирный бот Час назад
ужас...
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3k
Yus 2 часа назад
А рядом папа или старший брат? Куда ты тварь полез и зачем потащил за собой ребенка?
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4k
vfrcbvec 2 часа назад
беда(((
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1583 поста (1618 в горячем)

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