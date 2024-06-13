Ошибка, которая привела к непоправимым последствиям

Очень тяжёлые кадры. Решил опубликовать скорее для того, чтобы чужой пример стал уроком. Никому не пожелаешь такое пережить. ДТП произошло 8 июня на улице Шевченко в Смоленске. Как сообщают в ГАИ, 11-летняя велосипедистка при движении по краю проезжей части и повороте направо не справилась с управлением и упала под колеса манипулятора КАМАЗ под управлением 58-летнего водителя. Ребёнок скончался на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело.

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