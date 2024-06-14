"Прятались внутри ящиков": дом женщины оказался колонией крыс

Грызуны пытались выжить без воды и построили большие гнезда внутри ящиков и под книжной полкой.
31-летнюю Сару Джордан приговорили к условному тюремному заключению после того, как оказалось, что она развела в своем доме колонию из 112 крыс.
Сотрудники службы защиты животных, которые побывали в доме женщины в городе Лейленд (Великобритания), были поражены ужасным запахом аммиака, который мешал им даже дышать.
Зоозащитница Джесс Пирс, которая обратилась с заявлением в Магистратский суд Престона, нашла в доме две большие крысиные клетки и три меньшие, а также еще 38 грызунов, живших на свободе. Они построили большие гнезда внутри ящиков и под книжной полкой, а также пытались выжить без воды.
"Когда я зашла внутрь, то почувствовала резкий неприятный запах, от которого слезились глаза, и начала волноваться из-за рисков для здоровья жителей дома. В клетках видела подстилки, но не было ни еды, ни воды, хотя температура воздуха в помещении достаточно высокая. Одна крыса пила воду из протекающего радиатора", — рассказывает Пирс.
Грызунов забрали под опеку благотворительной организации RSPCA. У некоторых животных диагностировали симптомы респираторного дистресса, вероятно, из-за аммиака. Позже инспекторы сообщили, что беременные самки родили 80 крысят.
Сару Джордан приговорили к 4-недельному тюремному заключению с отсрочкой исполнения наказания на 18 месяцев, обязали соблюдать 60-дневный комендантский час с 8 вечера до 7 утра, а также запретили держать домашних животных, кроме кошек.
Во время слушаний британка признала себя виновной в нарушении закона о защите животных.
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