"Прятались внутри ящиков": дом женщины оказался колонией крыс

31-летнюю Сару Джордан приговорили к условному тюремному заключению после того, как оказалось, что она развела в своем доме колонию из 112 крыс.

Сотрудники службы защиты животных, которые побывали в доме женщины в городе Лейленд (Великобритания), были поражены ужасным запахом аммиака, который мешал им даже дышать.