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Туристка оголилась в аэропорту Филиппин

Туристка оголилась в аэропорту Филиппин

Автор:
14 июня 2024 08:53
Сообщество : Путешествия
Метки: аэропорт   виза   инцидент   оголение   туристка   филиппины   
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Путешественница из Вьетнама разделась в Международном аэропорту имени Ниноя Акино, когда с неё потребовали плату за просроченную визу.

Инцидент с участием туристки произошёл 8 июня в аэропорту Манилы, Филлипины. 34-летняя Тхутранг Нгуен направлялась в Ханой, Вьетнам, когда сняла с себя всю одежду.

Женщина спорила о том, нужно ли ей платить, чтобы покинуть страну. Затем она пошла в туалет, а через несколько минут появилась в "костюме Евы".

"Мы не знаем, почему она это сделала, - сказал офицер полиции в аэропорту Майкл Рональд де Гузман. - Женщина должна была лететь в Ханой, но не прошла паспортный контроль, у неё возникли проблемы с визой".

Охранники остановили Нгуен и дали ей одежду, а также еду и напитки. В сообщениях СМИ её называли "расстроенной", "взволнованной" и "взбешённой".

"Она выглядела раздражённой, потому что не могла общаться на тагальском языке и плохо говорила по-английски, - пояснил заместитель руководителя службы безопасности Мануэль Секитин. - Она знала только вьетнамский, поэтому мы общались с ней через Google Translate".

Пассажирка прошла медицинский осмотр и оплатила долг за превышение срока пребывания в стране, после чего ей разрешили сесть на борт. Она вылетела рейсом 5J-744 авиакомпании Cebu Pacific в Ханой, Вьетнам, утром 9 июня.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: аэропорт   виза   инцидент   оголение   туристка   филиппины   
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2  комментария
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3k
brrr 42 минуты назад
Тема сисег не раскрыта!
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15k
Владимир 10 минут назад
Мутная история.
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Fuchsia
  • Дата регистрации: 10.06.2014
  • 3032 поста (2859 в горячем)

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