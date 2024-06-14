Туристка оголилась в аэропорту Филиппин

Женщина спорила о том, нужно ли ей платить, чтобы покинуть страну. Затем она пошла в туалет, а через несколько минут появилась в "костюме Евы".

"Мы не знаем, почему она это сделала, - сказал офицер полиции в аэропорту Майкл Рональд де Гузман. - Женщина должна была лететь в Ханой, но не прошла паспортный контроль, у неё возникли проблемы с визой".

Охранники остановили Нгуен и дали ей одежду, а также еду и напитки. В сообщениях СМИ её называли "расстроенной", "взволнованной" и "взбешённой".