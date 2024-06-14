Туристка оголилась в аэропорту Филиппин

Путешественница из Вьетнама разделась в Международном аэропорту имени Ниноя Акино, когда с неё потребовали плату за просроченную визу.
Инцидент с участием туристки произошёл 8 июня в аэропорту Манилы, Филлипины. 34-летняя Тхутранг Нгуен направлялась в Ханой, Вьетнам, когда сняла с себя всю одежду.
Женщина спорила о том, нужно ли ей платить, чтобы покинуть страну. Затем она пошла в туалет, а через несколько минут появилась в "костюме Евы".
"Мы не знаем, почему она это сделала, - сказал офицер полиции в аэропорту Майкл Рональд де Гузман. - Женщина должна была лететь в Ханой, но не прошла паспортный контроль, у неё возникли проблемы с визой".
Охранники остановили Нгуен и дали ей одежду, а также еду и напитки. В сообщениях СМИ её называли "расстроенной", "взволнованной" и "взбешённой".
"Она выглядела раздражённой, потому что не могла общаться на тагальском языке и плохо говорила по-английски, - пояснил заместитель руководителя службы безопасности Мануэль Секитин. - Она знала только вьетнамский, поэтому мы общались с ней через Google Translate".
Пассажирка прошла медицинский осмотр и оплатила долг за превышение срока пребывания в стране, после чего ей разрешили сесть на борт. Она вылетела рейсом 5J-744 авиакомпании Cebu Pacific в Ханой, Вьетнам, утром 9 июня.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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