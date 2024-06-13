Пьяный росгвардеец сбил 16-летнюю девушку на пешеходном переходе

«По данным следствия, в утреннее время 6 июня 25-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигаясь по Свердловскому тракту города Челябинска совершил наезд на 16-летнего подростка», – рассказали в следственном комитет Челябинской области, дополнив, что водитель задержан, возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ.



Позже стало известно, что за рулем авто находился сотрудник Росгвардии Челябинской области. В пресс-службе ведомства рассказали, что начата проверка, сотрудник отстранен от службы с последующем увольнением по отрицательным мотивом. «Также он будет привлечен к ответственности в соответствии с законодательством», – подчеркнули в пресс-службе Управления Росгвардии по Челябинской области.