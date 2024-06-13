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Пьяный росгвардеец сбил 16-летнюю девушку на пешеходном переходе

Пьяный росгвардеец сбил 16-летнюю девушку на пешеходном переходе

Автор:
13 июня 2024 09:55
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   ОМОН   Росгвардия   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   пешеходный переход   пьянь   смертельное ДТП   
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На въезде в Челябинск 25-летний сотрудник ОМОН Росгвардии за рулем автомобиля Форд Фокус сбил насмерть 16-летнюю девушку. По данным Следственного комитета, он был нетрезв.

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Метки: Видео   ДТП   ОМОН   Росгвардия   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   пешеходный переход   пьянь   смертельное ДТП   
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8  комментариев
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134
Lopasin Час назад
С этим пьяным гандоном все понятно. Но и башкой вертеть тоже ведь нужно! Если тебя собьют на пешеходном переходе, что тебе толку, что ты был прав? Сам сколько раз видел дур, да еще и с детьми, которые ступают на зебру даже не повернув голову - а ну там несется подобная пьяная тварь?
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464
Murych 4 минуты назад
На СВО искупит свою вину!
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32k
Serg2001 4 минуты назад
Теперь главное, чтобы как в фильме "Майор" дела не пошли.
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407
Кот Чеширский Полчаса назад
Росгвардеец и нетрезвый? не верю
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1k
DuckTales Час назад
Его конечно уволили за день до этого ...
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7k
Отвратительный Мужик Час назад
А потому что круговая порука, вот и катаются сотрудники органов пьяными . Коллеги поймут , простят и отпустят .
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
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