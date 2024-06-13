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В Германии предложили убрать подушку безопасности с центра руля

В Германии предложили убрать подушку безопасности с центра руля

Автор:
13 июня 2024 13:22
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   Германия   авто   автомир   автомобили   закон   машина   подушка безопасности   
1425
3
В течение последних нескольких лет автомобиль претерпел значительные изменения. Экраны заменили спидометр, электромоторы заменили двигатель внутреннего сгорания, датчики следят за безопасностью. Кажется, единственное, что сопротивляется инновациям, это рулевое колесо. В руле современного автомобиля подушка безопасности находится посередине, а кнопки круиз-контроля и мультимедиа — справа и слева.

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Метки: Автовсячина   Германия   авто   автомир   автомобили   закон   машина   подушка безопасности   
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11  комментариев
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4k
Rom 52 минуты назад
Да, везде экран. Чтоб вокруг только один экран и монитор и был. Ничего больше не надо - побольше экранов. А лучше машину сделайте уже в виде экрана, и вместо колес экраны.... От машин скоро ничего не останется, одни планшеты китайские.
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2k
Михаил 8 минут назад
Да что уж там! Сразу катапультирование с отстреливанием крыши!
Осталось решить проблему с тоннелями...
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1k
Шершень 20 минут назад
Во время ДТП руки вместе с подушкой отстрелит
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55k
noName Полчаса назад
"сенсорные кнопки или экран"-в очко себе это всё установите...
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41k
albedo Полчаса назад
А если руль будет повернуть в момент ДТП - подушка в паховую область стрельнет.
Хорошо, если женщина за рулем, а если мужик? (Почти шутка)
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5k
Горожанин 39 минут назад
Уж и не знают как и поизголяться.
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60k
zloykoyot 40 минут назад
Да-да. И на этот экран выводить сообщения мессенджеров. Ну или тетрис загрузить. Водителю же за дорогой следить нихера не надо.
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2
Umberto zloykoyot 19 минут назад
Нее, на экран больше рекламы!)
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Добрый Бабайка
  • Дата регистрации: 27.02.2023
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