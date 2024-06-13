В Германии предложили убрать подушку безопасности с центра руля

1425
3
В течение последних нескольких лет автомобиль претерпел значительные изменения. Экраны заменили спидометр, электромоторы заменили двигатель внутреннего сгорания, датчики следят за безопасностью. Кажется, единственное, что сопротивляется инновациям, это рулевое колесо. В руле современного автомобиля подушка безопасности находится посередине, а кнопки круиз-контроля и мультимедиа — справа и слева.
Компания ZF Lifetec, которая занимается пассивной безопасностью автомобилей, представила новую версию рулевого колеса, в котором подушка безопасности размещена сверху, а не в центре, как обычно. В случае аварии она будет выстреливать между ободком и осью рулевого колеса.
По словам разработчика, перенос подушки безопасности вверх не ухудшает безопасность, а наоборот открывает новые возможности для усовершенствования руля. По задумке производителя в центре рулевого колеса можно будет установить сенсорные кнопки или даже экран.
По словам разработчика, перенос подушки безопасности вверх не ухудшает безопасность, а наоборот открывает новые возможности для усовершенствования руля. По задумке производителя в центре рулевого колеса можно будет установить сенсорные кнопки или даже экран.
Источник:
Ссылки по теме:
- Минздрав РФ утвердил новый состав автомобильной аптечки
- Представлено новое поколение BMW 1 серии
- "Стучать" на нарушения ПДД становится прибыльным занятием
- Porsche 911 стал гибридом
- Volkswagen показал новый Golf GTI в двух модификациях
Новости партнёров
реклама
Хорошо, если женщина за рулем, а если мужик? (Почти шутка)