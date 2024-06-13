В Германии предложили убрать подушку безопасности с центра руля

Компания ZF Lifetec, которая занимается пассивной безопасностью автомобилей, представила новую версию рулевого колеса, в котором подушка безопасности размещена сверху, а не в центре, как обычно. В случае аварии она будет выстреливать между ободком и осью рулевого колеса.



По словам разработчика, перенос подушки безопасности вверх не ухудшает безопасность, а наоборот открывает новые возможности для усовершенствования руля. По задумке производителя в центре рулевого колеса можно будет установить сенсорные кнопки или даже экран.