"Садистское чувство юмора": какую сцену убрал Джордж Лукас из "Звездных войн"

Фанаты "Звездных войн" были поражены, когда обнаружили сцену, которую автор, сценарист и режиссер Джордж Лукас убрал из ленты "Скрытая угроза". Речь идет о моменте, когда жена и дети пришельца приезжают поддержать его во время гонки.
Голливудская космическая эпопея "Звездные войны" породила множество фильмов, телесериалов, графических романов и видеоигр. Однако не все сцены вошли в финальную версию культового фильма. Одну удаленную сцену из любимой франшизы Джорджа Лукаса обнаружили фанаты и отказались верить, что она вообще реальна.
С момента выхода ленты "Новая надежда" в 1977 году, постоянно растущий легион поклонников наслаждался приключениями персонажей давних времен в далекой-далекой галактике. В рамках этой вселенной фанаты получили множество сюжетных линий с участием людей, инопланетян и роботов. Но, несмотря на то, что происходит так много событий, не все попало на большой экран.
Одна из таких сцен, на которую обратил внимание один суперфанат, оставила других зрителей шокированными от того, насколько далеко Лукас перешел на темную сторону. В своей заметке на X пользователь соцсети Джейкоб вспомнил об оскорбительном эпизоде, который появился в фильме "Призрачная угроза", первом приквеле к оригинальной трилогии.
"До сих пор удивляет, что из "Призрачной угрозы" удалили сцену, где жена и дети пришельца приезжают поддержать его во время гонки, а его спидер разбился и ужасно взорвался. Они даже упоминают, что "его жена только что вышла из больницы". КАК, ДЖОРДЖ?!", — написал он.
Вместе со своим постом он добавил несколько фотографий упомянутой семьи, и поклонники быстро отреагировали на эту новость, совершенно не веря, что эта сцена вообще была снята.
Один из корреспондентов отметил: "Спасительная сила приквелов заключается в том, что это действительно удивительные фильмы".
Другой сказал: "Я рассказал своим друзьям об этой сцене, и они отказывались верить мне, что она была реальной".
Третий добавил: "Факты. Мне нужно завершение. Один из самых жутких предсмертных криков в истории кинематографа".
А четвертый заметил: "У Джорджа не такое уж и тайное садистское чувство юмора. Дроиды кроваво кричат, когда их взрывают. Инопланетяне уничтожаются для комедийного эффекта. Мне всегда было неприятно, но в то же время... интересно".
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