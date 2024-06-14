"Садистское чувство юмора": какую сцену убрал Джордж Лукас из "Звездных войн"

Один из корреспондентов отметил: "Спасительная сила приквелов заключается в том, что это действительно удивительные фильмы".

Другой сказал: "Я рассказал своим друзьям об этой сцене, и они отказывались верить мне, что она была реальной".

Третий добавил: "Факты. Мне нужно завершение. Один из самых жутких предсмертных криков в истории кинематографа".

А четвертый заметил: "У Джорджа не такое уж и тайное садистское чувство юмора. Дроиды кроваво кричат, когда их взрывают. Инопланетяне уничтожаются для комедийного эффекта. Мне всегда было неприятно, но в то же время... интересно".