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Снёс всё на своём пути

Снёс всё на своём пути

Автор:
13 июня 2024 10:36
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   МКАД   ЦОДД   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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Как-то я упустил эффектное видео аварии, случившейся ещё 2 июня на 52 километре МКАД. Что стало с водителем Форда Фокус неизвестно. К сожалению подробностей аварии нет.
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Метки: Видео   ДТП   МКАД   ЦОДД   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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3  комментария
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Андрей Полчаса назад
Сначала подумал, что ему поплохело, но, похоже, он собирался на такой скорости в поворот зайти
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Neo 12 минут назад
Может психанул? Максимально странный маневр.
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1583 поста (1618 в горячем)

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