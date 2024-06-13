Снёс всё на своём пути

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Как-то я упустил эффектное видео аварии, случившейся ещё 2 июня на 52 километре МКАД. Что стало с водителем Форда Фокус неизвестно. К сожалению подробностей аварии нет.
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Метки: Видео ДТП МКАД ЦОДД аварии авто авто аварии автомир автомобили машина
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