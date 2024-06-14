FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 17079 постов • 1716 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Животные
В США полицейские прогнали аллигатора при помощи швабры

В США полицейские прогнали аллигатора при помощи швабры

Автор:
14 июня 2024 07:30
Сообщество : Животные
Метки: Видео   США   аллигатор   в мире   животные   полицейские   полиция   швабра   
857
1
1

В американском городе Брейдентон аллигатор пришёл к дверям ресторана перед открытием и не хотел уходить. Сотрудники решили вызвать стражей правопорядка.

Инцидент, произошедший в городе Брейдентон, попал на видео, снятое самими правоохранителями. На кадрах видно, как полицейский прижал полутораметровую рептилию к тротуару шваброй и проводил ее до зарослей вдали от входа в заведение. Позже аллигатор попытался вернуться, но бдительные стражи порядка снова его прогнали.

Позже на странице полиции в социальной сети появилось сообщение, что аллигатор явился к дверям ресторана перед открытием и явно «рассчитывал на завтрак».

«Говорят, завтрак — самый важный прием пища за день. И этот аллигатор был готов к нему, когда его обнаружили сотрудники ресторана. Он терпеливо ждал, когда Peach's откроется в шесть часов утра», — гласит запись.

Представители департамента дикой природы штата напомнили, что людям лучше не приближаться к аллигаторам, так как они могут принять это за угрозу и наброситься.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Видео   США   аллигатор   в мире   животные   полицейские   полиция   швабра   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
17k
Алексей Час назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
37k
БамбарбияКиргуду 59 минут назад
Вот же жмоты.Гена покушать пришёл,а его прогнали.Их бы так шваброй.Привязали бы кусок мяса на ниточку,и Гена сам бы пошёл.А потом бы сьел его.А так Гена остался недоволен.Фу на пиндосов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Dobriy drug
  • Дата регистрации: 02.10.2013
  • 3332 поста (3274 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1028110



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Мужчину, избившего глухонемую водительницу такси в Подмосковье, приговорили к исправительным работам и материальной компенсации
Мужчину, избившего глухонемую водительницу такси в Подмосковье, приговорили к...
Интересные фотографии времен СССР
Интересные фотографии времен СССР
Набирающие популярность в сообществах
На общую тему&nbsp;
На общую тему 
Коубы
Коубы
Что получили пострадавшие от паводка жители Оренбургской области
Что получили пострадавшие от паводка жители Оренбургской области
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
А вы знали?

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#автомир#Ynews#КИтай#авто аварии#собака#США#Россия#закон
#в мире#машина#история#Юмор#дети#аварии#новости#СССР#Москва#находка
#животные#автомобили#интересно#Прикол#кино#ДТП#кошка#забавно#полиция#улыбнуло
Что получили пострадавшие от паводка жители Оренбургской области Что получили пострадавшие от паводка жители Оренбургской области Женщина подаёт в суд на полицейских, которые перепутали адрес Женщина подаёт в суд на полицейских, которые перепутали адрес Крупный аллигатор устремился в сторону девочек-скаутов Крупный аллигатор устремился в сторону девочек-скаутов Аллигатор напал на укротителя во время представления Аллигатор напал на укротителя во время представления Американец снял вмёрзшего в пруд аллигатора Американец снял вмёрзшего в пруд аллигатора В США полицейские поймали крупного аллигатора возле торгового центра В США полицейские поймали крупного аллигатора возле торгового центра

На что жалуетесь?

Вернуться