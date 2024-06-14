В США полицейские прогнали аллигатора при помощи швабры

Инцидент, произошедший в городе Брейдентон, попал на видео, снятое самими правоохранителями. На кадрах видно, как полицейский прижал полутораметровую рептилию к тротуару шваброй и проводил ее до зарослей вдали от входа в заведение. Позже аллигатор попытался вернуться, но бдительные стражи порядка снова его прогнали.

Позже на странице полиции в социальной сети появилось сообщение, что аллигатор явился к дверям ресторана перед открытием и явно «рассчитывал на завтрак».

«Говорят, завтрак — самый важный прием пища за день. И этот аллигатор был готов к нему, когда его обнаружили сотрудники ресторана. Он терпеливо ждал, когда Peach's откроется в шесть часов утра», — гласит запись.

Представители департамента дикой природы штата напомнили, что людям лучше не приближаться к аллигаторам, так как они могут принять это за угрозу и наброситься.