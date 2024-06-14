Первый трейлер новой части DOOM

Компании Microsoft и id Software анонсировали DOOM: The Dark Ages. Действие игры развернётся в сеттинге, похожем на Средневековье.
Игра станет своеобразным приквелом серии, и в ней расскажут о приключениях Палача Рока в сеттинге, похожем на Средневековье. Разработчики работают над шутером не меньше четырёх лет: предыдущая часть, Eternal, вышла в 2020-м. Главный герой получит щит, которым можно не только защищаться, но и атаковать врагов.
Творческий директор DOOM: The Dark Ages Хьюго Мартин поделился подробностями о создании игры:
- В DOOM: The Dark Ages студия id Software «вернётся к истокам». Компания сделает шутер более похожим на первые игры серии. Сильнее всего это будет выражаться в том, что Палач Рока станет более тяжёлым, мощным и приземлённым. Игроки явно ощутят это, поскольку герой уже не будет так легко взмывать в воздух как в предыдущей части. По словам Мартина, если в Eternal Думгай был эдаким истребителем, то в The Dark Ages он уже станет танком.
- Шутер вернётся к своему давнему принципу, согласно которому каждый вражеский снаряд имеет значение. Игрокам придётся чаще маневрировать между снарядами, а геймплей в целом станет более горизонтальным. Это вновь отдалит The Dark Ages от Eternal, в которой основной упор сделали, наоборот, на вертикальности.
- По словам Мартина, разработчики решили отойти от вертикальности Eternal не из-за того, что это плохое решение. По его словам, просто развивать эту идею дальше было бы перебором.
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- В The Dark Ages будет рекордное количество демонов. Локации в игре станут больше, но бегать в поисках цели не придётся. Арены будут плотно насыщены противниками. Их получится уничтожать «самым мощным оружием, которое игроки когда-либо держали в руках в играх серии».
- В шутере игроки станут «оружием массового поражения», заявил Мартин. По его словам, игрокам придётся убить больше демонов, чем когда-либо.
- Щит-пила — важное оружие в The Dark Ages. С ним можно будет блокировать атаки, парировать снаряды и комбинировать удары с другими пушками. По сути, у игроков в руках всегда будет два оружия, заявил Мартин. По его словам, он хочет, чтобы игроки почувствовали себя Арагорном из «Властелина колец» или царём Леонидом из «300 спартанцев», другими словами, героем этой масштабной битвы.
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