Первый трейлер новой части DOOM

Игра станет своеобразным приквелом серии, и в ней расскажут о приключениях Палача Рока в сеттинге, похожем на Средневековье. Разработчики работают над шутером не меньше четырёх лет: предыдущая часть, Eternal, вышла в 2020-м. Главный герой получит щит, которым можно не только защищаться, но и атаковать врагов.

Творческий директор DOOM: The Dark Ages Хьюго Мартин поделился подробностями о создании игры: