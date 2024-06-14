Мужчина случайно устроил пожар, когда пришел мстить бывшей

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Житель Китая пришёл в ресторан, где находилась его жена и облил женщину красной жидкостью. Жидкость также попала на огонь и случился пожар.
Месть бывшей пошла не по плану
Мужчина облил свою бывшую жену красной жидкостью и случайно устроил пожар в ресторане.
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