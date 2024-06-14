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Мужчина случайно устроил пожар, когда пришел мстить бывшей

Мужчина случайно устроил пожар, когда пришел мстить бывшей

Автор:
14 июня 2024 07:56
Метки: Видео   КИтай   бывшая жена   люди   месть   ресторан   
695
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Житель Китая пришёл в ресторан, где находилась его жена и облил женщину красной жидкостью. Жидкость также попала на огонь и случился пожар.

Месть бывшей пошла не по плану

Мужчина облил свою бывшую жену красной жидкостью и случайно устроил пожар в ресторане.

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Метки: Видео   КИтай   бывшая жена   люди   месть   ресторан   
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Neo Полчаса назад
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  • Дата регистрации: 02.10.2013
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