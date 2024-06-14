FISHKINET
Сообщество Криминал 3145 постов • 392 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал
Британка навещала в тюрьме мужа, который дважды пытался её убить

Британка навещала в тюрьме мужа, который дважды пытался её убить

Автор:
14 июня 2024 09:20
Сообщество : Криминал
Метки: Виктория Сильерс   история   криминал   покушение   преступление   семья   
809
5

Оба парашюта Виктории Сильерс оказались неисправны во время прыжка в Уилтшире, Великобритания, в 2015 году. Военный физиотерапевт чудом выжила после падения с высоты 1200 м. Приземлившись на вспаханное поле на скорости 96 км/ч, она сломала таз, спину, рёбра. И виновником этой трагедии стал её муж Эмиль.

Пара познакомилась на службе в 2010 году.

"Эмиль ворвался в мою жизнь. Он пообещал мне практически всё, что я хотела, это было похоже на сказку", - рассказывает 48-летняя Виктория.

×

Влюблённые поженились в 2011 году, у них родилось двое детей.

Однако спустя несколько лет в отношениях появились проблемы.

"Я дошла до того, что мне надоели эти отношения и этот брак. Но я чувствовала, что, возможно, ещё не все потеряно", - признаётся британка.

О том, как ей удалось выжить после падения с едва раскрытым запасным парашютом, Виктория рассказала: "Я думаю, это сочетание нескольких факторов. И удача, и мои попытки замедлить падение, насколько это было возможно, и приземление на вспаханное поле".

Следователи выяснили, что Эмиль, который работал инструктором по прыжкам в корпусе физической подготовки Королевской армии, испортил парашюты.

Более того, за несколько дней до страшного инцидента он устроил в доме утечку газа.

"Я не знаю, как можно так поступить с человеком, которого ты любил и с которым у тебя дети".

Собирая всё новые и новые улики, психолог пришёл к выводу, что Эмиль - опасный психопат.

В 2017 году дело было передано на рассмотрение в Винчестерский королевский суд.

В ходе расследования женщина продолжала навещать мужа в тюрьме, даже на расстоянии он продолжал оказывать на неё давление.

Виктория не хотела верить, что Эмиль способен на убийство.

Поначалу она защищала мужа, который пользовался услугами девушек по вызову и посещал свингер-вечеринки, заявив в документальном фильме: "Я всегда обдумывала каждый свой ответ и то, как он может повлиять на моё будущее. Нет, я не много лгала, но у меня было много секретов, я многое держала в себе".

Сильерс погряз в долгах и был уверен, что страховая выплатит ему 120000 фунтов стерлингов, если жена умрёт. Суд приговорил его к 36 годам тюремного заключения.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: Виктория Сильерс   история   криминал   покушение   преступление   семья   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
19k
GROMOZEKA 46 минут назад
Ну так пустите её к нему и пусть доделает то, что начал
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
fkamash Полчаса назад
Страшные шо капец
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Fuchsia
  • Дата регистрации: 10.06.2014
  • 3032 поста (2859 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

509940



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Студент-таджик жестоко расправился с преподавательницей Вологодского госуниверситета
Студент-таджик жестоко расправился с преподавательницей Вологодского госуниверситета
А мы этого не знали: пользователи поделились секретами бренда или компании, в которой раньше работали
А мы этого не знали: пользователи поделились секретами бренда или компании, в которой...
Набирающие популярность в сообществах
На общую тему&nbsp;
На общую тему 
Жителям Сингапура снова резрешат содержать кошек в квартирах
Жителям Сингапура снова резрешат содержать кошек в квартирах
Что получили пострадавшие от паводка жители Оренбургской области
Что получили пострадавшие от паводка жители Оренбургской области
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
А вы знали?

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#в мире#люди#машина#кино#ДТП#Юмор#США#кошка#улыбнуло#находка
#фото#история#автомобили#КИтай#дети#Ynews#собака#СССР#закон#полиция
#животные#автомир#интересно#Прикол#аварии#авто аварии#Москва#новости#девушки#фильм
Что получили пострадавшие от паводка жители Оренбургской области Что получили пострадавшие от паводка жители Оренбургской области Загадочное убийство прелестной продавщицы сигарет Загадочное убийство прелестной продавщицы сигарет Похищение Чарли Росса: запутанная и раскрученная история одного исчезновения Похищение Чарли Росса: запутанная и раскрученная история одного исчезновения Трагическая гибель Шарлотты Даймонд на Бодминском болоте Трагическая гибель Шарлотты Даймонд на Бодминском болоте Жуткая трансформация одной обычной семьи Жуткая трансформация одной обычной семьи Сёстры Папен: дикое преступление горничных, потрясшее Францию Сёстры Папен: дикое преступление горничных, потрясшее Францию

На что жалуетесь?

Вернуться