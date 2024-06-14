Британка навещала в тюрьме мужа, который дважды пытался её убить

Оба парашюта Виктории Сильерс оказались неисправны во время прыжка в Уилтшире, Великобритания, в 2015 году. Военный физиотерапевт чудом выжила после падения с высоты 1200 м. Приземлившись на вспаханное поле на скорости 96 км/ч, она сломала таз, спину, рёбра. И виновником этой трагедии стал её муж Эмиль.
Пара познакомилась на службе в 2010 году.
"Эмиль ворвался в мою жизнь. Он пообещал мне практически всё, что я хотела, это было похоже на сказку", - рассказывает 48-летняя Виктория.
Влюблённые поженились в 2011 году, у них родилось двое детей.
Однако спустя несколько лет в отношениях появились проблемы.
"Я дошла до того, что мне надоели эти отношения и этот брак. Но я чувствовала, что, возможно, ещё не все потеряно", - признаётся британка.
О том, как ей удалось выжить после падения с едва раскрытым запасным парашютом, Виктория рассказала: "Я думаю, это сочетание нескольких факторов. И удача, и мои попытки замедлить падение, насколько это было возможно, и приземление на вспаханное поле".
Следователи выяснили, что Эмиль, который работал инструктором по прыжкам в корпусе физической подготовки Королевской армии, испортил парашюты.
Более того, за несколько дней до страшного инцидента он устроил в доме утечку газа.
"Я не знаю, как можно так поступить с человеком, которого ты любил и с которым у тебя дети".
Собирая всё новые и новые улики, психолог пришёл к выводу, что Эмиль - опасный психопат.
В 2017 году дело было передано на рассмотрение в Винчестерский королевский суд.
В ходе расследования женщина продолжала навещать мужа в тюрьме, даже на расстоянии он продолжал оказывать на неё давление.
Виктория не хотела верить, что Эмиль способен на убийство.
Поначалу она защищала мужа, который пользовался услугами девушек по вызову и посещал свингер-вечеринки, заявив в документальном фильме: "Я всегда обдумывала каждый свой ответ и то, как он может повлиять на моё будущее. Нет, я не много лгала, но у меня было много секретов, я многое держала в себе".
Сильерс погряз в долгах и был уверен, что страховая выплатит ему 120000 фунтов стерлингов, если жена умрёт. Суд приговорил его к 36 годам тюремного заключения.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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