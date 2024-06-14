Британка навещала в тюрьме мужа, который дважды пытался её убить

Следователи выяснили, что Эмиль, который работал инструктором по прыжкам в корпусе физической подготовки Королевской армии, испортил парашюты.

Более того, за несколько дней до страшного инцидента он устроил в доме утечку газа.

"Я не знаю, как можно так поступить с человеком, которого ты любил и с которым у тебя дети".

Собирая всё новые и новые улики, психолог пришёл к выводу, что Эмиль - опасный психопат.

В 2017 году дело было передано на рассмотрение в Винчестерский королевский суд.

В ходе расследования женщина продолжала навещать мужа в тюрьме, даже на расстоянии он продолжал оказывать на неё давление.