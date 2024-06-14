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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 1486 постов • 62 подписчика подписаться
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"Всё поменялось за 20 секунд": в Дагестане шторм унёс в море несколько людей

"Всё поменялось за 20 секунд": в Дагестане шторм унёс в море несколько людей

Автор:
14 июня 2024 09:22
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Дагестан   Махачкала   спасатели   стихия   унесенные ветром   шторм   
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14 любителей кататься на сапах и купаться в непогоду спасены, но точное количество тех, кто оказался во власти стихии, пока неизвестно.

Непогода обрушилась на Дагестан. Махачкалу захлестнул ливень, а на море разыгрался шторм. Конечно, кому-то штормовые предупреждения показались надуманными - иначе как объяснить, что на пляже были и купающиеся, и катавшиеся на сапах.



Уже через время оказалось, что вернуться на берег своими силами не представляется возможным.



На помощь пришли спасатели.


Известно. что спасатели вытащили из моря в Махачкале и Избербаше 14 человек, но всех ли успели спасти, неизвестно.


МЧС Дагестана предупредило о возможных сходах селей в горных районах и о подъёме воды в реках и предупредила о необходимости соблюдать осторожность.



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Метки: Видео   Дагестан   Махачкала   спасатели   стихия   унесенные ветром   шторм   
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312
Самуил Маршак 48 минут назад
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15k
кот базилий 24 минуты назад
Вот ветер подул и тебя уже нет
кого ты хотель удывыть?
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32k
Serg2001 Полчаса назад
Ну да... надвигается охрененная грозовая туча... Ну что может пойти не так?! Продолжаем продолжать отдых. А потом люди рискуют, вытаскивая тебя из воды.
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2208 постов (2199 в горячем)

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