"Всё поменялось за 20 секунд": в Дагестане шторм унёс в море несколько людей

14 любителей кататься на сапах и купаться в непогоду спасены, но точное количество тех, кто оказался во власти стихии, пока неизвестно.
Непогода обрушилась на Дагестан. Махачкалу захлестнул ливень, а на море разыгрался шторм. Конечно, кому-то штормовые предупреждения показались надуманными - иначе как объяснить, что на пляже были и купающиеся, и катавшиеся на сапах.
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Уже через время оказалось, что вернуться на берег своими силами не представляется возможным.
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На помощь пришли спасатели.
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Известно. что спасатели вытащили из моря в Махачкале и Избербаше 14 человек, но всех ли успели спасти, неизвестно.
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МЧС Дагестана предупредило о возможных сходах селей в горных районах и о подъёме воды в реках и предупредила о необходимости соблюдать осторожность.
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кого ты хотель удывыть?