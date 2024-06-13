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В России разрешат снимать автомобиль с учета в случае угона

В России разрешат снимать автомобиль с учета в случае угона

Автор:
13 июня 2024 15:28
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   ГАИ   ПДД   авто   автомир   автомобили   закон   машина   угон   
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Российским автовладельцам будет предоставлена возможность снять свой автомобиль с государственной регистрации в случае его угона. Это следует из поправок ко второму чтению законопроекта об исключении ОСАГО из перечня обязательных документов при регистрации транспортного средства. Законопроект был принят нижней палатой парламента в первом чтении ещё в ноябре 2023 года.

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Метки: Автовсячина   ГАИ   ПДД   авто   автомир   автомобили   закон   машина   угон   
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4  комментария
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Valery 2 часа назад
Ну посмотрим........
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vasilykopkov Час назад
А сейчас, что нельзя снять с учета при угоне?
Да не смешите, легко снимается.
Депутаты, как обычно, упорно изобретают велосипед...
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40k
Алексей Час назад
что за глупость? заходишь в гибдд - и можешь просто снять уже давно или даже в утиль. еще года 2 назад
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1k
klklkl 2 часа назад
Обожжьите про угон.... Про необязательное ОСАГО при регистрации куда интереснее. Это получается и ТО тогда необязательное, или как?
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Добрый Бабайка
  • Дата регистрации: 27.02.2023
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