В России разрешат снимать автомобиль с учета в случае угона

Согласно внесенным поправкам, государственная регистрация авто будет прекращаться по заявлению владельца, если автомобиль объявлен в розыск по факту его похищения или угона. В первом чтении предлагался только вариант с похищенным автомобилем.



Также, согласно законопроекту, водители смогут снять автомобиль с учета в ГИБДД сразу после продажи, а не через десять дней после обращения в ведомство.