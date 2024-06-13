В России разрешат снимать автомобиль с учета в случае угона

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Российским автовладельцам будет предоставлена возможность снять свой автомобиль с государственной регистрации в случае его угона. Это следует из поправок ко второму чтению законопроекта об исключении ОСАГО из перечня обязательных документов при регистрации транспортного средства. Законопроект был принят нижней палатой парламента в первом чтении ещё в ноябре 2023 года.
Согласно внесенным поправкам, государственная регистрация авто будет прекращаться по заявлению владельца, если автомобиль объявлен в розыск по факту его похищения или угона. В первом чтении предлагался только вариант с похищенным автомобилем.
Также, согласно законопроекту, водители смогут снять автомобиль с учета в ГИБДД сразу после продажи, а не через десять дней после обращения в ведомство.
Также, согласно законопроекту, водители смогут снять автомобиль с учета в ГИБДД сразу после продажи, а не через десять дней после обращения в ведомство.
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Метки: Автовсячина ГАИ ПДД авто автомир автомобили закон машина угон
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