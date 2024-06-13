На видео со спасением птиц наложили крики

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Если к видео со спасением птиц добавить человеческие крики, то можно получить неплохой триллер или даже фильм ужасов.
Бюджетный фильм ужасов
Пришла же кому-то такая идея в голову.
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Но ведь именно так, к сожалению, и ощущают себя спасаемые меньшие.