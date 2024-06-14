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Стрелы против полицейского щита

Стрелы против полицейского щита

Автор:
14 июня 2024 07:44
Метки: Видео   КИтай   интересно   полицейский щит   стрела   щит   
1087
1
1

Пользователь сети сравнил различные наконечники стрел против китайского полицейского щита. Результат теста предсказуем.

Бесполезное, но увлекательное видео.

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Метки: Видео   КИтай   интересно   полицейский щит   стрела   щит   
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3  комментария
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40k
Dobry vojak Svejk 37 минут назад
Он лёгкий, чтобы полиционер не устал его таскать, от камней в основном. Потому и результат очевиден.
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2k
Лютый вам Бетховен 4 минуты назад
Заметьте - чем проще наконечник, тем он эффективнее.
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37k
БамбарбияКиргуду 36 минут назад
Понятно,что они пиндосам говно посылают.Себе то они делают качественные.
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