Стрелы против полицейского щита

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Пользователь сети сравнил различные наконечники стрел против китайского полицейского щита. Результат теста предсказуем.
Бесполезное, но увлекательное видео.
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