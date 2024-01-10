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Трейлер фильма "Стальная хватка" (2023)

Трейлер фильма "Стальная хватка" (2023)

Автор:
10 января 2024 16:07
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Харрис Дикинсон   лили джеймс   Джереми Аллен Уайт   США   Холт МакКаллани   Челси Эдмундсон   фильм   драмы   Спорт   Биографический   Шон Дуркин   Стэнли Саймонс   Аарон Дин Айзенберг   Кевин Антон   Кэззи Луис Серегино   Мора Тирни   Майкл Харни   Майкл Пападжон   Брейди Пирс   Лео Френич   Сэм Френич   Райан Немет   Великобритания   2023   Зак Эфрон   
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Их жизнь — изнурительные тренировки перед грядущим сражением. Каждый раз, выходя на арену, они рискуют остаться здесь навсегда. Толпа приветствует могучих юношей, готовых развлекать их ради мимолетной славы. Но они — не гладиаторы в Древнем Риме. А дети некогда знаменитого бойца, который теперь полностью сконцентрирован на карьере своих четырёх сыновей. Рано или поздно они станут великими чемпионами, другого пути у них нет.

Страна: Великобритания, США

Жанр: драма, спорт, биография

Дата выхода в России: 11 января 2024

В ролях: Зак Эфрон, Харрис Дикинсон, Джереми Аллен Уайт, Стэнли Саймонс, Холт МакКаллани, Аарон Дин Айзенберг, Кевин Антон, Лили Джеймс, Кэззи Луис Серегино, Мора Тирни, Майкл Харни, Челси Эдмундсон, Майкл Пападжон, Брейди Пирс, Лео Френич, Сэм Френич, Райан Немет

Режиссер: Шон Дуркин

Источник:

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Харрис Дикинсон   лили джеймс   Джереми Аллен Уайт   США   Холт МакКаллани   Челси Эдмундсон   фильм   драмы   Спорт   Биографический   Шон Дуркин   Стэнли Саймонс   Аарон Дин Айзенберг   Кевин Антон   Кэззи Луис Серегино   Мора Тирни   Майкл Харни   Майкл Пападжон   Брейди Пирс   Лео Френич   Сэм Френич   Райан Немет   Великобритания   2023   Зак Эфрон   
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2  комментария
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3k
Илья Полчаса назад
Я так и не понял это кино для Геев или для пубертатных девочек ? И еще вопрос почему этот шапито называют спортом ?
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6k
hhwost Секунду назад
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