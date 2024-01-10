Трейлер фильма "Стальная хватка" (2023)

Их жизнь — изнурительные тренировки перед грядущим сражением. Каждый раз, выходя на арену, они рискуют остаться здесь навсегда. Толпа приветствует могучих юношей, готовых развлекать их ради мимолетной славы. Но они — не гладиаторы в Древнем Риме. А дети некогда знаменитого бойца, который теперь полностью сконцентрирован на карьере своих четырёх сыновей. Рано или поздно они станут великими чемпионами, другого пути у них нет.
Страна: Великобритания, США
Жанр: драма, спорт, биография
Дата выхода в России: 11 января 2024
В ролях: Зак Эфрон, Харрис Дикинсон, Джереми Аллен Уайт, Стэнли Саймонс, Холт МакКаллани, Аарон Дин Айзенберг, Кевин Антон, Лили Джеймс, Кэззи Луис Серегино, Мора Тирни, Майкл Харни, Челси Эдмундсон, Майкл Пападжон, Брейди Пирс, Лео Френич, Сэм Френич, Райан Немет
Режиссер: Шон Дуркин
Источник: