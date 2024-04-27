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Спасшего людей из пожара дворника наградили картиной и новой спецодеждой

Спасшего людей из пожара дворника наградили картиной и новой спецодеждой

Автор:
27 апреля 2024 13:53
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Санкт-Петербург   дворник   награждение   пожар   спасениие   
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Жители Петербурга в недоумении от такого "мощного подгона".

Дворник Олимжон Ибрагимов, помогавший спасать людей из охваченного пожаром дома в Петербурге, сегодня удостоился награды от главы Адмиралтейского района Сергея Оверчука. Самоотверженного дворника наградили благодарственной грамотой, картиной с видом города и новой униформой.


"Сегодня поблагодарил Олимжона и вручил ему подарок от юных адмиралтейцев – картину с видом района, написанную специально для него", – отметил глава администрации Адмиралтейского района Сергей Оверчук.

Напомним, накануне Олимжон Ибрагимов заметил огонь в доме на Подольской улице и по водосточной трубе забрался на третий этаж, чтобы спасти несколько женщин. Он помог им выбраться из объятого дымом окна на парапет и удерживал их до прибытия спасателей с лестницей.


После того, как видео с самоотверженным дворником опубликовали в сети, мужчину пообещали отблагодарить. Однако никто не ожидал, что награждать мужчину будут картиной и униформой. Картину, к слову, ему вряд ли есть куда вешать. Вместе с семьёй он живет в коммуналке и зарабатывает всего 45 тысяч рублей. На вопрос журналистов о том, дали ли ему конвертик с деньгами, мужчина ответил отрицательно.

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Метки: Видео   Санкт-Петербург   дворник   награждение   пожар   спасениие   
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54  комментария
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13k
Гомерчик 2 часа назад
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Terminator 2 минуты назад
Позорище
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14k
Терапевт 4 минуты назад
Блин, но все же с картиной конкретная промашка вышла. На ней ведь еще и ПРАВОСЛАВНЫЙ храм нарисован. Узбеку картину с православным храмом...
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5k
Василий Афиногенов 11 минут назад
а могли бы и метлу подарить(сарказм)
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5k
Василий Афиногенов 11 минут назад
у Олимжона на лице всё написано(
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5k
Максим Макашев 15 минут назад
беглов и компания!!! Совесть то у вас есть, или на её месте давно уже член вырос?
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891
Jay Freeman 17 минут назад
У меня неодназначное мнение на этот счёт. С одной стороны мне бы хотелось, чтобы его осыпали золотом с ног до головы. Но с другой, если бы я был не его месте, то спасал бы не ради денег. И награду воспринимал бы как небольшое оскорбление.
Но люди разные, не могу говорить за всех. В этом случае лучшим решением, наверное, была бы помощь с жилплощадью. Но видимо, у муниципалитета немного другой взгляд на вещи.
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6k
Йож 23 минуты назад
Позор блеять!! Человек людей спас, а ему картину.... Ещё бы туалетную бумагу подарили 1 рулон из пачки в 4шт.
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3k
lekha-fil 24 минуты назад
Не хрен ему картина?
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14k
JawaRocker Полчаса назад
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1k
Михаил Полчаса назад
А вот Адаму бы вручили очередную звезду героя.
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19k
Роберт Шекли Полчаса назад
Риск должен быть оправдан
В данном случае пожарный расчет работал, при помощи лестницы оперативно всех эвакуировал в порядке очереди
Какой смысл был лезть по трубе - я так и не понял. Только добавил работы пожарным
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11k
GRuslan 37 минут назад
Если правда, то позорище.
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541
Шэльмавье фон Шольценко 39 минут назад
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11k
Билли 42 минуты назад
Теперь спасенные знают, что их жизнь стоит как картина с куполами и роба дворника.
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50k
Прискорбный Скиталец 42 минуты назад
напомнило

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327
sioma08 46 минут назад
Ну а что? Простенько и так далее...
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820
zu4ara 55 минут назад
Это настолько унизительно и обидно... Мужик реально гражданство заслужил!
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23k
sos1960sos 56 минут назад
Ну не деньги же ему давать, на самом деле! Деньги им самим пригодятся...
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7k
Slowly Час назад
Твою рот, какой трэш... Это даже не испанский стыд, это какой-то французский пидец кромешный!
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24k
Shtoppi Час назад
почему-то напомнило ))))))))
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Burzum
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2040 постов (2047 в горячем)
Лесник
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