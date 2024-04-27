Спасшего людей из пожара дворника наградили картиной и новой спецодеждой

Напомним, накануне Олимжон Ибрагимов заметил огонь в доме на Подольской улице и по водосточной трубе забрался на третий этаж, чтобы спасти несколько женщин. Он помог им выбраться из объятого дымом окна на парапет и удерживал их до прибытия спасателей с лестницей.





После того, как видео с самоотверженным дворником опубликовали в сети, мужчину пообещали отблагодарить. Однако никто не ожидал, что награждать мужчину будут картиной и униформой. Картину, к слову, ему вряд ли есть куда вешать. Вместе с семьёй он живет в коммуналке и зарабатывает всего 45 тысяч рублей. На вопрос журналистов о том, дали ли ему конвертик с деньгами, мужчина ответил отрицательно.