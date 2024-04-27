Спасшего людей из пожара дворника наградили картиной и новой спецодеждой

Жители Петербурга в недоумении от такого "мощного подгона".
Дворник Олимжон Ибрагимов, помогавший спасать людей из охваченного пожаром дома в Петербурге, сегодня удостоился награды от главы Адмиралтейского района Сергея Оверчука. Самоотверженного дворника наградили благодарственной грамотой, картиной с видом города и новой униформой.
"Сегодня поблагодарил Олимжона и вручил ему подарок от юных адмиралтейцев – картину с видом района, написанную специально для него", – отметил глава администрации Адмиралтейского района Сергей Оверчук.
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Напомним, накануне Олимжон Ибрагимов заметил огонь в доме на Подольской улице и по водосточной трубе забрался на третий этаж, чтобы спасти несколько женщин. Он помог им выбраться из объятого дымом окна на парапет и удерживал их до прибытия спасателей с лестницей.
После того, как видео с самоотверженным дворником опубликовали в сети, мужчину пообещали отблагодарить. Однако никто не ожидал, что награждать мужчину будут картиной и униформой. Картину, к слову, ему вряд ли есть куда вешать. Вместе с семьёй он живет в коммуналке и зарабатывает всего 45 тысяч рублей. На вопрос журналистов о том, дали ли ему конвертик с деньгами, мужчина ответил отрицательно.
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Но люди разные, не могу говорить за всех. В этом случае лучшим решением, наверное, была бы помощь с жилплощадью. Но видимо, у муниципалитета немного другой взгляд на вещи.
В данном случае пожарный расчет работал, при помощи лестницы оперативно всех эвакуировал в порядке очереди
Какой смысл был лезть по трубе - я так и не понял. Только добавил работы пожарным