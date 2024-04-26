«Всех пускают, а нас нет»: сотни таджиков застряли на границе Казахстана и России

На границе Казахстана и России есть КПП «Саргарчин». Среди въезжающих в нашу страну есть и граждане Таджикистана. Они сообщают, что их якобы не пускают.

Около 1000 таджиков не впускают в Россию. Мы застряли между Казахстаном и Россией. Другим гражданам разрешают, только таджиков не пускают. Около 180 машин, большинство с таджикскими номерами. В каждой машине от 5 до 10-12 пассажиров, большинство из которых женщины и дети.

Мы спрашиваем у пограничников, почему они не позволяют нам пройти, они говорят, что система не работает. Мы спросили, только для таджиков не работает? Они сказали: «Идите и ждите».