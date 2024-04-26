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«Всех пускают, а нас нет»: сотни таджиков застряли на границе Казахстана и России

«Всех пускают, а нас нет»: сотни таджиков застряли на границе Казахстана и России

Автор:
26 апреля 2024 15:21
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Казахстан   Россия   граница   кпп   мид   таджики   
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По их словам, иностранцев с паспортами других государств, свободно пускают на территорию РФ.

На границе Казахстана и России есть КПП «Саргарчин». Среди въезжающих в нашу страну есть и граждане Таджикистана. Они сообщают, что их якобы не пускают.

Около 1000 таджиков не впускают в Россию. Мы застряли между Казахстаном и Россией. Другим гражданам  разрешают, только таджиков не пускают. Около 180 машин, большинство с таджикскими номерами. В каждой машине от 5 до 10-12 пассажиров, большинство из которых женщины и дети.

Мы спрашиваем у пограничников, почему они не позволяют нам пройти, они говорят, что система не работает. Мы спросили, только для таджиков не работает? Они сказали: «Идите и ждите».

По словам застрявших на КПП, они проинформировали об этом таджикское посольство в Москве. Там связались со своим МИДом и министерство в Душанбе вызвало на переговоры российского посла.

26 апреля 2024 года в Министерстве иностранных дел состоялась встреча с Послом России в Таджикистане С. Григорьевым. В ходе встречи также были обсуждены сложности, с которыми в последние несколько недель сталкиваются граждане Республики Таджикистан при пересечении государственной границы Российской Федерации. До сведения Посла была доведена обеспокоенность таджикской стороны приобретшими массовый характер необоснованными случаями отказа во въезде в Россию граждан Таджикистана.

Ранее Глава МИД Таджикистана Сироджиддин Мухриддин потребовал не «применять пытки» к задержанным террористам из «Крокуса». И заявил:

В результате непродуманной информационной кампании формируется негативное восприятие в отношении граждан Таджикистана и таджиков, что недопустимо.

При этом Мухриддин добавил, что виновные в том страшном теракте и их соучастники должны понести наказание по всей строгости закона.

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Метки: Видео   Казахстан   Россия   граница   кпп   мид   таджики   
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13k
Том Сойер 2 часа назад
НЕ ПУСКАТЬ!!!!
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1k
Странник 2 минуты назад
зачем в России таджикские женщины и тем более дети ??? Сидите дома, мы вас не звали.
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5k
foggen2 5 минут назад
Драгоценные братья таджики.При всём уважении к тем из Вас,которые с мозгами,умением говорить по русски,знанием наших правил и обычаев и соблюдающих их-добро пожаловать на временную работу.С чётко ограниченными сроками.
Те из Вас,которые почувствовали себя хозяевами жизни-идите на йух.
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15k
Объект реальности 6 минут назад
Нам не нужны рабы.
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3k
Autumn2015 7 минут назад
А разве так можно в машине 10-12 пассажиров? Дети без детских кресел? Зачем они нужны в России - ваши женщины и тем более дети?
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9k
Pravednik84 7 минут назад
=== ...обеспокоенность таджикской стороны приобретшими массовый характер необоснованными случаями отказа во въезде в Россию граждан Таджикистана...===

Вот тут должен встать на сторону таджиков и их посла!

Позволите маленькое НО?

А так ли посол уверен, что все отказы безосновательны?
Ну да, я родился в СССР и вырос в РФ, я тут живу... В свете ОЧЕНЬ богатого опыта (по обе стороны закона), я понимаю, что примерно 10-15% заблокированных и впрямь НУЖНО было впустить. Просто дать послу Таджикистана список заблокированных, пусть выберет до сотни, а далее поясняет свою позицию... И я искренне надеюсь, что он сможет защитить ХОРОШИХ людей, которых я буду рад видеть на улицах своего города (не сарказм).
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1k
Олег Квирулянт 10 минут назад
Пусть остаются в своей прекрасной стране. Незачем ехать в Россию. Тут девушки не так одеваются, тут их язык не знают.. и вообще не любят.. и 90е помнят. Ну нафига таджикам ехать к нам?
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6k
Григорий 12 минут назад
а нахрена вы свои "женщины и дети" везёте в Россию?!
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909
Гиви 15 минут назад
Ну а что они хотели? С.у.к.и, получите-распишитесь и пи.з.дуйте в свойлюбимый Тоджокистун.
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12k
Vampire 15 минут назад
Даже из этого текста понятно: большинство въезжающих в Россию - женщины и дети. А оно здесь надо? Пока российская пропаганда твердила о "дружбе народов", таджики отстаивали свою "самобытность", вот пусть и бытуют сами. Спецы, да, нужны. Спецам везде рады, но это никак не многодетные мамы с оголтелым исламизмом.
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1k
Александр 15 минут назад
"большинство из которых женщины и дети" - а они тут на хрена?
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18k
a_komolow 19 минут назад
""" В каждой машине от 5 до 10-12 пассажиров, большинство из которых женщины и дети. """

А эти зачем прутся ?
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11k
Garpia121 19 минут назад
А зачем они едут с женщинами и детьми? Они все тоже работать тут собираются? Пусть пропускают только тех кто будет работать, с рабочими визами.
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1k
Андрей Граф 21 минуту назад
Мухриддин пошел ты овец трахать, а терростиов только пытки пока не сдохнут
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6k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū 21 минуту назад
В смысле "в машинах женщины и дети"????
Зачем в России ваши женщины и тем более ВАШИ ДЕТИ???
Развивайте свой Таджикистан.
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6k
Владимир 22 минуты назад
эти из тех,кто указывает нашим женщинам в чём ходить,со словами у нас так не ходят?ну так и валите к себе.
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1k
Андрей Граф 23 минуты назад
не пускать этих мразей, особенно с детьми тупоносыми, мочить их там всех
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43k
Сергей Полчаса назад
Пусть сначала учебники истории у себя поменяют, а потом претензии выставляют.
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2
Padonagh Полчаса назад
Ай-яй-яй. Сотни профессионалов своего дела, непревзойденных специалистов построивших прекрасную и процветающую страну, решили помочь отсталым россиянам сделать такой же рай на земле - а тут такое. как же мы без них жить то дальше будем ?!?!?!
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17k
Элитный тигр Полчаса назад
В России же всем им хреново живется, пусть в Казахстане и остаются...
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523
Илья Ерохин Полчаса назад
Не надо вас тут. Не надо совсем!!!!
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August
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