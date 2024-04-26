«Всех пускают, а нас нет»: сотни таджиков застряли на границе Казахстана и России

По их словам, иностранцев с паспортами других государств, свободно пускают на территорию РФ.
На границе Казахстана и России есть КПП «Саргарчин». Среди въезжающих в нашу страну есть и граждане Таджикистана. Они сообщают, что их якобы не пускают.
Около 1000 таджиков не впускают в Россию. Мы застряли между Казахстаном и Россией. Другим гражданам разрешают, только таджиков не пускают. Около 180 машин, большинство с таджикскими номерами. В каждой машине от 5 до 10-12 пассажиров, большинство из которых женщины и дети.
Мы спрашиваем у пограничников, почему они не позволяют нам пройти, они говорят, что система не работает. Мы спросили, только для таджиков не работает? Они сказали: «Идите и ждите».
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По словам застрявших на КПП, они проинформировали об этом таджикское посольство в Москве. Там связались со своим МИДом и министерство в Душанбе вызвало на переговоры российского посла.
26 апреля 2024 года в Министерстве иностранных дел состоялась встреча с Послом России в Таджикистане С. Григорьевым. В ходе встречи также были обсуждены сложности, с которыми в последние несколько недель сталкиваются граждане Республики Таджикистан при пересечении государственной границы Российской Федерации. До сведения Посла была доведена обеспокоенность таджикской стороны приобретшими массовый характер необоснованными случаями отказа во въезде в Россию граждан Таджикистана.
Ранее Глава МИД Таджикистана Сироджиддин Мухриддин потребовал не «применять пытки» к задержанным террористам из «Крокуса». И заявил:
В результате непродуманной информационной кампании формируется негативное восприятие в отношении граждан Таджикистана и таджиков, что недопустимо.
При этом Мухриддин добавил, что виновные в том страшном теракте и их соучастники должны понести наказание по всей строгости закона.
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Те из Вас,которые почувствовали себя хозяевами жизни-идите на йух.
Вот тут должен встать на сторону таджиков и их посла!
Позволите маленькое НО?
А так ли посол уверен, что все отказы безосновательны?
Ну да, я родился в СССР и вырос в РФ, я тут живу... В свете ОЧЕНЬ богатого опыта (по обе стороны закона), я понимаю, что примерно 10-15% заблокированных и впрямь НУЖНО было впустить. Просто дать послу Таджикистана список заблокированных, пусть выберет до сотни, а далее поясняет свою позицию... И я искренне надеюсь, что он сможет защитить ХОРОШИХ людей, которых я буду рад видеть на улицах своего города (не сарказм).
А эти зачем прутся ?
Зачем в России ваши женщины и тем более ВАШИ ДЕТИ???
Развивайте свой Таджикистан.