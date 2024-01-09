Трейлер фильма "Последний наёмник" (2023)

Легендарный наемный убийца Финбар решает, что он уже не так хорош и ему пора отойти от дел. Но однажды в город, где он залег на дно, наведывается банда и начинает беспредел. Финбару ничего не остается, как встать на сторону правосудия и снова взяться за оружие. И на этот раз он рискует не только собой, но и всеми, кто ему дорог.