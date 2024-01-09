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Трейлер фильма "Последний наёмник" (2023)

Трейлер фильма "Последний наёмник" (2023)

Автор:
09 января 2024 13:29
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Десмонд Иствуд   фильм   Колм Мини   триллеры   ирландия   Роберт Лоренц   Керри Кондон   Киаран Хайндз   джек глисон   Сара Грин   Шеймус О'Хара   Марк О'Риган   Конор Хэмилл   Энн Броган   криминальный   Лиам Нисон   2023   Конор МакНилл   
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Легендарный наемный убийца Финбар решает, что он уже не так хорош и ему пора отойти от дел. Но однажды в город, где он залег на дно, наведывается банда и начинает беспредел. Финбару ничего не остается, как встать на сторону правосудия и снова взяться за оружие. И на этот раз он рискует не только собой, но и всеми, кто ему дорог.

Страна: Ирландия

Жанр: триллер, криминал

Дата выхода в России: 11 января 2024

В ролях: Лиам Нисон, Керри Кондон, Киаран Хайндз, Джек Глисон, Сара Грин, Десмонд Иствуд, Колм Мини, Конор МакНилл, Шеймус О'Хара, Марк О'Риган, Конор Хэмилл, Энн Броган

Режиссер: Роберт Лоренц

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Десмонд Иствуд   фильм   Колм Мини   триллеры   ирландия   Роберт Лоренц   Керри Кондон   Киаран Хайндз   джек глисон   Сара Грин   Шеймус О'Хара   Марк О'Риган   Конор Хэмилл   Энн Броган   криминальный   Лиам Нисон   2023   Конор МакНилл   
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