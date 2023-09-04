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Трейлер фильма "Молчание ангелов" (2023)

Трейлер фильма "Молчание ангелов" (2023)

Автор:
04 сентября 2023 12:03
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Роланд Мёллер   Эсбен Тённесен   Юлье Эльгорд   Юлье Эльгорд   Стине Стенгаде   Кристофер Лессё   Андреа Вагн Йенсен   Нильс Андерс Торн   Майкл Асмуссен   фильм   Йеспер Оле Фейт Андерсен   Кристиан Халкен   Неель Реннхольт   Ариан Кашеф   Андерс Нюборг   Марк Харпсоу   Аманда-Ли Расмуссен   Кристин Гьерульф   Андерс Грау   Николай Яндорф   Мадс Юльманд   детективы   триллеры   Дания   криминальный   2023   
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Город потрясает серия жестоких убийств девушек маньяком, получившим прозвище Создатель Ангелов. Переживающая личную трагедию детектив Лаура вместе с циничным напарником возвращается к работе, чтобы выйти на след преступника. Однако она не представляет, чем это дело обернется для нее.

Страна: Дания

Жанр: криминал, триллер, детектив

Дата выхода в России: 31 августа 2023

В ролях: Юлье Эльгорд, Роланд Мёллер, Стине Стенгаде, Кристофер Лессё, Андреа Вагн Йенсен, Нильс Андерс Торн, Майкл Асмуссен, Йеспер Оле Фейт Андерсен, Кристиан Халкен, Неель Реннхольт, Ариан Кашеф, Андерс Нюборг, Марк Харпсоу, Аманда-Ли Расмуссен, Кристин Гьерульф, Андерс Грау, Николай Яндорф, Мадс Юльманд

Режиссер: Эсбен Тённесен, Юлье Эльгорд

Источник:

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Роланд Мёллер   Эсбен Тённесен   Юлье Эльгорд   Юлье Эльгорд   Стине Стенгаде   Кристофер Лессё   Андреа Вагн Йенсен   Нильс Андерс Торн   Майкл Асмуссен   фильм   Йеспер Оле Фейт Андерсен   Кристиан Халкен   Неель Реннхольт   Ариан Кашеф   Андерс Нюборг   Марк Харпсоу   Аманда-Ли Расмуссен   Кристин Гьерульф   Андерс Грау   Николай Яндорф   Мадс Юльманд   детективы   триллеры   Дания   криминальный   2023   
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