Сотни чёрных "пауков" замечены на Марсе

Каждую весну на Марсе появляются жуткие "пауки". Арахнофобам не стоит бояться: новая фотография Европейского космического агентства на самом деле демонстрирует сезонный выброс углекислого газа на Красной планете.
Темные образования были замечены в формации, известной как "город инков", в южной полярной области планеты. На изображениях, сделанных станцией "Марс-экспресс" и космическим аппаратом ExoMars Trace Gas Orbiter, видны скопления тёмных точек с маленькими лапками.
Эти образования представляют собой газовые каналы диаметром от 45 метров до 1 километра. Они возникают весной, когда тают слои льда, состоящего из углекислого газа. Под воздействием тепла нижние слои льда превращаются в газ, или сублимат. Газ, насыщенный тёмной пылью, расширяется и поднимается, а затем вырывается наружу. В некоторых местах такие гейзеры прорываются сквозь лёд толщиной до 1 м.
"Город инков" также известен как Angustus Labyrinthus. Он назван так за линейные, похожие на руины хребты, которые раньше считались окаменевшими песчаными дюнами. Однако в 2002 году аппарат Mars Orbiter показал, что "город" является частью круглого объекта диаметром около 86 км. Это может быть древний ударный кратер, а геометрические хребты - магматические интрузии, которые поднялись через трещины после падения астероида. Затем кратер заполнился осадочными породами, которые впоследствии выветрились, частично обнажив магматические образования, напоминающие древние руины.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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А пока всё это пустая демегогия.