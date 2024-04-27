Сотни чёрных "пауков" замечены на Марсе

"Город инков" также известен как Angustus Labyrinthus. Он назван так за линейные, похожие на руины хребты, которые раньше считались окаменевшими песчаными дюнами. Однако в 2002 году аппарат Mars Orbiter показал, что "город" является частью круглого объекта диаметром около 86 км. Это может быть древний ударный кратер, а геометрические хребты - магматические интрузии, которые поднялись через трещины после падения астероида. Затем кратер заполнился осадочными породами, которые впоследствии выветрились, частично обнажив магматические образования, напоминающие древние руины.