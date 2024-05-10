Нарушитель пойман и обезврежен

Мужчина на примере своего кота показал, как можно ненадолго обезвредить шкодливого питомца. Котик был пойман и посажен в носок.
С появлением в доме котика разрушения и катастрофы становятся привычным делом. И чтобы поймать пушистого преступника, порой приходится идти на крайние меры, как, например, герои видео.
Их пушистый боец против порядка попался с поличным, и хозяевам ничего не оставалось делать кроме как поймать его и посадить в вязаную ловушку. А именно, носочек. Владельцы полностью обезвредили котика, и вместо жестокого домашнего хищника он больше походил на очаровательную меховую гусеничку.
Источник:
- Кот стащил бургер со столика в ресторане
- Кот, который готов к любым трудностям
- Оживший герой мема "ЪУЪ"
- Кот бодро взбирается по лестнице на кровати
- В Китае стало популярно приложение, в котором можно покормить бездомного кота и посмотреть, как он кушает