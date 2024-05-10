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Сообщество Без кота и жизнь не та 2366 постов • 514 подписчиков подписаться
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Нарушитель пойман и обезврежен

Нарушитель пойман и обезврежен

Автор:
10 мая 2024 09:48
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Прикол   животные   кот   кошка   носок   
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Мужчина на примере своего кота показал, как можно ненадолго обезвредить шкодливого питомца. Котик был пойман и посажен в носок.

С появлением в доме котика разрушения и катастрофы становятся привычным делом. И чтобы поймать пушистого преступника, порой приходится идти на крайние меры, как, например, герои видео.

Их пушистый боец против порядка попался с поличным, и хозяевам ничего не оставалось делать кроме как поймать его и посадить в вязаную ловушку. А именно, носочек. Владельцы полностью обезвредили котика, и вместо жестокого домашнего хищника он больше походил на очаровательную меховую гусеничку.

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Метки: Видео   Прикол   животные   кот   кошка   носок   
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34k
Slonyash 46 минут назад
Самый милый нарушитель!
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1k
Элик Горский Полчаса назад
Совсем не похож на несчастного
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Себастьян Перейра
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