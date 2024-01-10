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Кот бодро взбирается по лестнице на кровати

Кот бодро взбирается по лестнице на кровати

Автор:
10 января 2024 07:22
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Прикол   в мире   животные   кот   кровать   
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Хозяева кота по кличке Бартлби думали, что их питомец не сможет взбираться на верхний ярус двухэтажной кровати. Однако кот смог их удивить.

Покорение лестницы не вызвало у кота ни малейших проблем. Особенно удивительно, что Бартлби способен взбираться по лесенке в «человеческой манере», как будто он и сам маленький человечек в меховом костюме.

Пользователей сети позабавило размещенное хозяевами кота видео. Вместе с питомцев в кадре присутствовал ещё и мопс, и этот персонаж, похоже, лишился дара речи от талантов своего приятеля — шутят комментаторы.

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Метки: Видео   Прикол   в мире   животные   кот   кровать   
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3  комментария
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464
Кузнецов Алексей Час назад
хотелось бы теперь посмотреть как он спускается.
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бдятел Полчаса назад
Автор поста бодро думает, что нашёл что-то интересное, ковыряясь в старой смердящей куче... Невиданное доселе...
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1k
Alexander 2 часа назад
Может он говорить умеет...
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