Кот бодро взбирается по лестнице на кровати

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Хозяева кота по кличке Бартлби думали, что их питомец не сможет взбираться на верхний ярус двухэтажной кровати. Однако кот смог их удивить.
Покорение лестницы не вызвало у кота ни малейших проблем. Особенно удивительно, что Бартлби способен взбираться по лесенке в «человеческой манере», как будто он и сам маленький человечек в меховом костюме.
Пользователей сети позабавило размещенное хозяевами кота видео. Вместе с питомцев в кадре присутствовал ещё и мопс, и этот персонаж, похоже, лишился дара речи от талантов своего приятеля — шутят комментаторы.
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