В Китае стало популярно приложение, в котором можно покормить бездомного кота и посмотреть, как он кушает

В интернете появилось приложение, в котором пользователи могут покормить бездомного котика за отдельную плату и полюбоваться, как он кушает. Тренд быстро стал популярным. Приложение называется Hello Street Cat. Люди жертвуют деньги на корм для бездомных котов (и не только). В награду пользователь может полюбоваться, как котик кушает.