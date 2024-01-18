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В Китае стало популярно приложение, в котором можно покормить бездомного кота и посмотреть, как он кушает

В Китае стало популярно приложение, в котором можно покормить бездомного кота и посмотреть, как он кушает

Автор:
18 января 2024 16:12
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Китай   Юмор   животные   интересное   кот   кошка   ролики   фото   
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Звездой приложения стал кот по кличке Мистер Фреш - он любит только свежий корм.

В интернете появилось приложение, в котором пользователи могут покормить бездомного котика за отдельную плату и полюбоваться, как он кушает. Тренд быстро стал популярным. Приложение называется Hello Street Cat. Люди жертвуют деньги на корм для бездомных котов (и не только). В награду пользователь может полюбоваться, как котик кушает.

Главной звездой приложения стал рыжий кот по кличке Мистер Фреш. Он кушает только свежий корм и всегда находится где-то неподалёку. Судя по всему, кот дежурит у кормушки. Домики с камерами стоят в крупных городах Китая, но их иногда посещают и дикие животные.

Например, утки, еноты, ласки, ежи, опоссумы и лягушки. Многие из диких животных кушают кошачий корм вместе с кошками. Пользователи приложения остались в восторге от милых животных и надонатили столько денег, что их хватило даже на благотворительность.

На сайте Hello Street Cat говорится, что на эти деньги будут лечить и помогать бездомным животным.

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Метки: Видео   Китай   Юмор   животные   интересное   кот   кошка   ролики   фото   
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2  комментария
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78k
Viktor 2 часа назад
Ну что тут сказать - молодцы (и устроители, и пользователи)!
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33k
Slonyash Минуту назад
Гуманизм - всегда хорошо!
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
345422



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